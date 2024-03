DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 5. März (vorläufige Fassung)

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Februar *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), Jahresergebnis 2023 *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK, 14:00 Kapitalmarkttag) *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Jahresergebnis *** 08:15 DE/Traton SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 08:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch der Firma Häfele, Nagold *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 52,3 zuvor: 51,2 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 48,0 1. Veröff.: 48,0 zuvor: 45,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,7 1. Veröff.: 47,7 zuvor: 44,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 48,2 1. Veröff.: 48,2 zuvor: 47,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,1 1. Veröff.: 46,1 zuvor: 47,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 50,0 1. Veröff.: 50,0 zuvor: 48,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,9 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 47,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 54,3 10:30 DE/Bundeskanzler Scholz, SPD-Vorsitzende Esken, Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in Nagold *** 11:00 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Bundesfinanzminister Lindner, Statement zum "Rentenpaket II", Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-8,0% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/-10,6% gg Vj 11:30 DE/Auktion 2,10-prozentiger Bundesobligationen über 4 Mrd EUR mit Laufzeit April 2029 DE/ *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 15:00 EU/EZB, APP-Monatsbericht Feb und PEPP-Zweimonatsbericht Jan/Feb *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar 1. Veröff.: 51,3 zuvor: 52,5 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: -3,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 53,1 Punkte zuvor: 53,4 Punkte 17:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bühnengespräch auf der lit.COLOGNE mit Michel Friedman *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Februar 2024 - Bundeskanzler Scholz, Besuch des Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr (KSK), Calw ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2024 09:24 ET (14:24 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.