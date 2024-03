Konsortium aus Investor und Managementteam will französisches Abdichtungsunternehmen übernehmen

OpenGate Capital ("OpenGate"), ein globales Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es exklusive Gespräche über den Verkauf von SMAC, einem Anbieter von Abdichtungs- und Gebäudehüllensystemen, an die Compagnie Financière Jousset und das SMAC-Managementteam aufgenommen hat. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

OpenGate erwarb SMAC 2019 durch eine Ausgliederung aus der Colas-Gruppe, einer Tochtergesellschaft von Bouygues SA.

SMAC wurde 1884 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen auf dem französischen Markt für Abdichtungen und Fassaden entwickelt. Nach der Übernahme durch OpenGate trennte sich SMAC von seinen Produktionsbereichen (Membranen, Oberlichter und Harze), um sich auf die Installation zu konzentrieren.

Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich vor Ende des zweiten Quartals 2024 abgeschlossen sein.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Die 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles und hat eine europäische Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mehr als 40 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Über CFJ

CFJ ist eine Beteiligungsholding im Besitz von Frédéric Jousset, die sich auf Private Equity spezialisiert hat. CFJ hat ihren Sitz in Luxemburg und investiert ihr Eigenkapital in Industrie-, Dienstleistungs- oder Technologieunternehmen mit soliden Fundamentaldaten und starkem Wachstumspotenzial.

CFJ arbeitet eng mit den einzelnen Managementteams zusammen, um deren Visionen und ehrgeizige Projekte zu unterstützen.

Ziel von CFJ ist die Schaffung von Werten in Verbindung mit einer positiven Auswirkung auf Mensch und Umwelt durch langfristiges Kapital und eine eingehende strategische und operative Unterstützung der Portfoliounternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240303336622/de/

Contacts:

OpenGate Medienkontakte:

Prosek Partners

E-Mail: Pro-opengate@prosek.com

Alanna Chaffin

Leiterin für Investorenbeziehungen Kommunikation

E-Mail: AChaffin@opengatecapital.com

Telefon: +1 310-432-7000

OpenGate Ursprungskontakt:

Joshua Adams

Partner

E-Mail: jadams@opengatecapital.com

Telefon: +1 310-432-7000

CFJ Medienkontakte:

Anne-Celine Lescop

Leitrein für Öffentlichkeitsarbeit Kommunikation

E-Mail: acl@cfj.lu