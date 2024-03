Solana 30% im Plus - Experte gibt vielversprechenden Ausblick

Solana zeigt mit 30% Plus in den letzten sieben Tagen eine etwas verspätete Aufholjagd am Markt. In der Woche davor hatte BNB noch klar die Nase vorne und konnte den Preis weit über die 400 Dollar Marke heben. Nun scheint Solana weiter aufzuholen und setzt abermals an, den Binance Token im Market Cap zu überholen.

Die Frage die sich nun stellt, ist, wie sich Solana in den nächsten Monaten weiterentwickeln wird.

SOL könnte $600 erreichen

"Hansolar", Analyst und Datenexperte auf Twitter ist für Solana bullish gestimmt. Seine Zuversicht beruht auf der Annahme, dass Solana das Potenzial hat, den Preisentwicklungen von Ether (ETH) während früherer Bullenmärkte im Kryptobereich zu folgen. Während des Bullenzyklus 2020-2021 stieg der Preis von ETH von etwa $85 auf bis zu $4,935 - ein Trend, der eng mit Bitcoins Aufwärtstrend verbunden war. Nachdem Bitcoin ein neues Rekordhoch über $20,000 erreichte, verzeichnete ETH einen Anstieg um rund 1,400%.

In Analogie dazu könnte sich dieses Muster im Jahr 2024 wiederholen, da Bitcoin auf einen verlängerten Bullenlauf oberhalb seines Rekordhochs von November 2021 bei $69,000 zusteuert. Hansolar argumentiert, dass ein neues Allzeithoch von Bitcoin nicht nur dem Bitcoin-Markt zugutekommt, sondern diesmal auch Solana erhebliche Vorteile bringen könnte.

Die Logik hinter der Prognose

Hansolar hebt hervor: "Früher startete ETH durch, als BTC tatsächlich neue Allzeithochs (ATHs) brach. Genau dann investieren Einzelhändler in SOL als den High-Beta-Aufholspiel." Aktuell befindet sich SOL etwa 50% unter seinem Allzeithoch, ähnlich wie ETH, als BTC seinem vorherigen Zyklus-ATH nahekam.

Mit der Vorhersage, dass Bitcoin möglicherweise $150,000 erreichen könnte - eine Prognose, die untere amderen von Tom Lee, dem Leiter der Forschungsabteilung bei Fundstrat, aufgrund der Aussichten auf ETF-Zulassungen gestellt wurde -, könnte Solana ein langfristiges Aufwärtspotenzial von 600 US-Dollar haben. Dies würde einem Anstieg von fast 450% über dem aktuellen SOL-Preis entsprechen.

Die Basisdaten von Solana unterstützen die Prognose und könnten diesen Langzeittrend tatsächlich treffen.

Solana zeigt stabile Fundamentaldaten, unter anderem durch eine steigende Netzwerkakzeptanz, mit einem Total Value Locked (TVL) von 20,51 Millionen SOL - dem höchsten Stand seit Januar 2023.

Zusätzlich zu diesem Wachstum verzeichnete Solana im letzten Quartal 2023 einen Anstieg der durchschnittlichen täglichen Gebührenzahler um 103% und einen sprunghaften Anstieg des durchschnittlichen täglichen DEX-Volumens um 961% sowie eine 359%ige Steigerung des durchschnittlichen täglichen NFT-Volumens.

Außerdem könnte Solana signifikant von der aktuellen Memecoin-Rally profitieren. Aktuell verzeichnen viele Memecoins beachtliche Erfolge, mit Bonk, der ein Plus von 200% erzielt oder Dogwifhat, der sogar um 350% gestiegen ist. Sollte dieser Trend bei Solana-basierten Memecoins anhalten, könnte dies zu einer erhöhten Nachfrage nach SOL führen, da Investoren SOL als Grundlage benötigen, um diese Token überhaupt handeln zu können.

Ein gutes Beispiel hierfür ist SMOG, ein mit 25 Tage recht junger Solana Memecoin. Der Token hat sich für einen Memecoin sehr solide entwickelt und mittlerweile schon fast 90 Millionen Market Cap. Solche Token zeigen immer wieder einen Ausbruch, wie $WIF, der dann schnell in die Richtung von einer Milliarde Market Cap gehen kann.

Hier mehr zu SMOG erfahren

SMOG Chart, Quelle: www.dextools.io

Technologie und Marketing

SMOG setzt auf Innovation in Technologie und Marketing, um sich im Kryptomarkt zu etablieren. Durch die Integration von Wormhole kann der Token nun auch auf der Ethereum-Blockchain gehandelt werden, was die Zugänglichkeit und Liquidität von SMOG erheblich erweitert.

Technischs Feature wie die Möglichkeit des Staking bieten die Chance, eine jährliche Rendite von derzeit 42% APY in Smog Token zu erzielen. Hinzu kommt ein ambitionierter Airdrop, bei dem 35% der gesamten Tokenmenge verteilt werden, was die Community enorm anspornt die Aufgaben und Quests des Token zu erfüllen.

Ein Teil der Airdrop Strategie von SMOG ist es, durch das Versenden von Airdrops an Whale-Adressen Aufmerksamkeit zu generieren. Diese Taktik hat zum Ziel, nicht nur die Bekanntheit des Tokens zu steigern, sondern auch das Vertrauen und Interesse großer Investoren zu wecken und damit Kapitalzuflüsse zu erreichen.

Ein Beleg für den Erfolg dieser Strategie ist die Investition eines Wals, der erst heute Mittag 795 Sol in SMOG angelegt hat. Zudem verzeichnet die Airdrop-Kampagne beeindruckende Erfolge, mit über 1 Million erfüllten Quests und bereits 40.000 SMOG-Haltern.

In der aktuellen Marktlage könnte SMOG bald eine ähnlich explosive Wachstumsraten erleben wie Bonk und andere Memecoins, mit möglichen Kurssteigerungen von mehreren hundert Prozent pro Tag.

Hier SMOG Token kaufen und 10% Rabatt sichern.

