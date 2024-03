Original-Research: European Lithium Limited - from First Berlin Equity Research GmbH

Pricing for lithium chemicals quadrupled during 2021/22 as worldwide sales of EVs tripled. Since early 2023 prices have collapsed by ca. 80% due to destocking at Chinese electric battery makers prompted by rising supply. However, as always in cyclical markets, the best cure for low prices.is low prices. New lithium projects base their funding on long term price expectations at the time of funding. Generally, long term price forecasts are influenced by prices at the time of funding because it is difficult for observers to detach themselves from current prices. This pattern of behaviour indicates that supply growth will moderate. First signs that this is indeed happening have come in recent days as lithium commodity prices have rallied on news that major miners are delaying planned capacity increases. Meanwhile, the consultant Benchmark Minerals Intelligence (BMI) sees global EV sales more than quadrupling from 13.8m units in 2023 to 59.1m in 2033 and expects the lithium market to be back in deficit from 2029 - the year we expect the Wolfsberg Lithium Project to reach full capacity. BMI further forecasts that the lithium market will remain in deficit into the early 2040s i.e. throughout the project's lifetime. European Lithium (EUR) also has a 7.5% stake in the Tanbreez rare earths/rare metals project in Greenland, which in terms of in situ tonnage of rare earths oxides, is the largest such project in the world. It is likely that EUR/Critical Metals shareholders will have an opportunity to take a larger stake ahead of a planned 2025 Nasdaq listing of the project. We maintain our Buy recommendation for EUR with price targets of EUR0.17 and AUD0.28 (previously: EUR0.17 and AUD0.25).





Die Preise für Lithiumchemikalien haben sich 2021/22 vervierfacht, da sich der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen verdreifacht hat. Seit Anfang 2023 sind die Preise aufgrund des Abbaus von Lagerbeständen bei chinesischen Herstellern von Elektrobatterien, der durch das steigende Angebot ausgelöst wurde, um ca. 80 % eingebrochen. Doch wie immer in zyklischen Märkten ist das beste Mittel gegen niedrige Preise... ein niedriger Preis. Die Finanzierung neuer Lithiumprojekte basiert auf langfristigen Preiserwartungen zum Zeitpunkt der Finanzierung. Im Allgemeinen werden die langfristigen Preisprognosen von den Preisen zum Zeitpunkt der Finanzierung beeinflusst, da es für Beobachter schwierig ist, sich von den aktuellen Preisen zu lösen. Dieses Verhaltensmuster deutet darauf hin, dass sich das Angebotswachstum abschwächen wird. Erste Anzeichen dafür, dass dies tatsächlich passiert, gab es in den letzten Tagen, als die Preise für Lithium-Rohstoffe aufgrund der Nachricht, dass große Bergbauunternehmen geplante Kapazitätserweiterungen verschieben, anstiegen.Das Beratungsunternehmen Benchmark Minerals Intelligence (BMI) geht davon aus, dass sich der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen von 13,8 Mio. Stück im Jahr 2023 auf 59,1 Mio. Stück im Jahr 2033 mehr als vervierfachen wird, und erwartet, dass der Lithiummarkt ab 2029 - dem Jahr, in dem das Wolfsberg-Lithium-Projekt voraussichtlich seine volle Kapazität erreicht - wieder im Defizit sein wird. BMI prognostiziert außerdem, dass der Lithiummarkt bis in die frühen 2040er Jahre, d.h. während der gesamten Laufzeit des Projekts, defizitär bleiben wird. European Lithium (EUR) hält außerdem einen Anteil von 7,5 % am Tanbreez-Projekt für Seltene Erden/Seltene Metalle in Grönland, das gemessen an der In-situ-Tonnage an Seltenen Erden-Oxiden das größte derartige Projekt der Welt ist. Es ist wahrscheinlich, dass die Aktionäre von EUR/Critical Metals die Möglichkeit haben werden, vor der für 2025 geplanten Notierung des Projekts an der Nasdaq einen größeren Anteil zu erwerben. Wir halten an unserer Kaufempfehlung für EUR mit Kurszielen von EUR0,17 und AUD0,28 fest (zuvor: EUR0,17 und AUD0,25).



