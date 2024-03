© Foto: Unsplash



Zinssenkungen sind absehbar, auch wenn es vermutlich in diesem Monat noch nicht so weit ist. Unser Gastautor Bryan Perry erklärt, welche Branchen in Phasen sinkender Zinsen die Nase vorn haben.Momentan zeichnet sich ab, dass die Notenbanken in den USA und im Euro-Raum noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen werden. Historische Daten zeigen, dass nicht unbedingt die Großen des Tech-Sektors Nutznießer der Zinssenkungen sein werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Bad Homburger Vermögensverwalters HQ Trust in der untersucht wurde, wie sich die verschiedenen Sektoren in der Vergangenheit im Umfeld fallender Zinsen entwickelten. HQ-Trust-Analyst Sebastian Dörr wertete hierzu die …