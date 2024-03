NEW YORK (dpa-AFX) - Der Hype um Künstliche Intelligenz hält die Nvidia-Papiere unter den weltweit größten Aktienwerten weiter auf der Überholspur. Die Titel des Prozessorherstellers, deren Kurs sich binnen 12 Monaten fast vervierfacht hatte, setzten ihre Rekordrally am Montag mit dem Sprung über die 850-Dollar-Marke fort.

Auf globaler Ebene gesehen schaffte Nvidia dabei den nächsten Meilenstein auf der Rangliste der weltweit wertvollsten Unternehmen, indem Saudi Aramco auf dem dritten Platz überholt wurde. Gut 2,1 Billionen US-Dollar ist Nvidia nun schwer, während der Wert des Ölkonzerns aus Saudi-Arabien am Montag an die Zwei-Billionen-Marke sank. Angeführt wird die Liste weiter von Microsoft mit einem Börsenwert von knapp 3,1 Billionen Dollar.

Nvidia war erst am Freitag im Club der zwei Billionen Dollar schweren US-Tech-Werte angekommen und ist jetzt der zweitplatzierten Apple -Aktie auf der Fährte. Der Abstand zum iPhone-Hersteller sank am Montag weiter auf etwa 600 Milliarden Dollar. Nachdem die EU-Kommission eine Milliardenstrafe verhängt hatte, gab es bei Apple zu Wochenbeginn einen Kursabschlag von 3,1 Prozent. Entsprechend bringen die Papiere an der Börse noch 2,7 Billionen Dollar auf die Waage.

Der Aktienkurs von Nvidia wird von der Stärke des Unternehmens bei Spezialchips für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben. Für das aufwendige Anlernen von KI-Programmen wird meist Technik der Firma eingesetzt. Rivalen konnten in dem Markt noch nicht so recht Fuß fassen. Nach der Vervielfachung im vergangenen Jahr hat der Kurs 2024 mittlerweile nochmals 70 Prozent an Wert gewonnen./tih/edh/jha/