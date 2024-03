In Dubai hat das weltweit erste offizielle Jet-Suit-Rennen stattgefunden. Die Teilnehmer:innen lieferten sich dabei nicht in Rennwagen Kopf-an-Kopf-Duelle, sondern in fliegenden Raketenanzügen. Wer nach immer neuen Adrenalinstößen sucht, ist hier definitiv richtig: beim Jet-Suit-Rennen in Dubai. In der Metropole flogen gleich mehrere Pilot:innen mit den neuartigen Rennapparaten über das Wasser, an Hindernissen vorbei und schließlich ins Ziel.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...