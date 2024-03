© Foto: DALL-E



Der Bitcoin hat mit rund 61.100 Euro pro Token ein neues Allzeithoch erreicht. Der bisherige Höchststand lag bei 59.700 Euro. In US-Dollar gerechnet ist er allerdings noch etwas von seinem All-Time-High entfernt.Aktuell notiert der Bitcoin laut CoinMarketCap knapp 6,5 Prozent im Plus bei 66.244 US-Dollar - damit ist die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt noch ein Stück von ihrem Allzeithoch in Höhe von 68.999,99 US-Dollar entfernt. In Euro gerechnet liegt der Bitcoin knapp sechs Prozent im Plus und kostet aktuell 60.932 Euro (16:35 Uhr). Anfang des Jahres wurden in den USA mehrere Bitcoin-Spot-ETFs zugelassen. Ihre Einführung ebnete den Weg für neue Großinvestoren und löste die …