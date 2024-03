Die Unicorn Group, ein führender Anbieter von Online-Zahlungsabwicklung und Händlerdienstleistungen in mehreren Währungen, ist jetzt Principal Member von Visa und bietet neue Promotions für in der Schweiz ansässige Online-Händler und Startup-Unternehmen in der Schweiz.

Die Unicorn Group ist ein führendes FinTech-Unternehmen, das dafür bekannt ist, mehr globale Zahlungsmethoden für Online-Händler abwickeln zu können. Die Unicorn Group wurde nun als Principal Member von Visa eingestuft, was ihr zahlreiche Vorteile verschafft und sie in die Lage versetzt, noch bessere Zahlungsdienste für Schweizer Händler anzubieten.

Um ein Visa Principal Member zu werden, durchläuft ein Unternehmen ein strenges Bewerbungsverfahren, das sicherstellt, dass alle Systeme und Grundlagen zur Bereitstellung von Händlerservices vorhanden sind. Diese Anerkennung wird in der Regel großen Instituten gewährt, die Erfahrung mit der Rechnungsstellung an Kunden, der Risikoübernahme und dem Einzug von Zahlungen haben.

Als Visa Principal Member kann die Unicorn Group ihren Händlern jetzt interessante Vorteile und Möglichkeiten eröffnen. Die direkte Beziehung zu Visa erweitert ihr Angebot und ermöglicht es dem Unternehmen, mit Visa zusammenzuarbeiten, um die neuesten Innovationen in der FinTech-Branche voranzutreiben.

Als innovatives Unternehmen im E-Commerce ist die Unicorn Group stolz darauf, neue Zahlungsgateway-Optionen und Online-Zahlungsabwicklungsdienste in der Schweiz anzubieten.

"Wir bieten großartige Möglichkeiten für Unternehmer in der Schweiz. Wir glauben an Startups und an ihre Fähigkeit, die Welt zu verändern. Wir werden ihre Online-Zahlungsabwicklung verbessern und sie beim Ausbau ihrer Geschäfte in der Schweiz unterstützen, weil wir glauben, dass der E-Commerce in der Schweiz noch viel Raum für Wachstum und Wohlstand bietet", so ein Sprecher der Unicorn Group.

Die Schweiz ist führend beim grenzüberschreitenden Handelsvolumen in Europa und verzeichnet bereits über 6 Millionen E-Commerce-Käufer. Das Volumen des E-Commerce-Marktes betrug im Jahr 2021 32,5 Milliarden CHF und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen.

Die Unicorn Group will den E-Commerce in der Schweiz vorantreiben, indem sie Inhabern von Online-Geschäften eine Online-Zahlungslösung zur Verfügung stellt, die dahingehend optimiert ist, dass sie ein skalierbares Wachstum und maximale Leistungsfähigkeit gewährleistet. Durch die Partnerschaft mit Visa als Principal Member können neue Lösungen und innovative Produkte und Dienstleistungen genutzt werden, um Schweizer Geschäftsinhabern die beste Online-Zahlungsabwicklung zu bieten.

"Durch unsere Partnerschaft mit Visa als Principal Member können wir die beste Zahlungslösung in der Schweiz für florierende Branchen wie Mode, Gold und Edelmetalle, Möbel, Haushaltsgeräte, Elektronik, Medien, Spielzeug, Hobbyartikel und vieles mehr anbieten", fügte die Unicorn Group hinzu.

Die Unicorn Group ist stolz darauf, als Principal Member von Visa zertifiziert worden zu sein und ist bestrebt, das Wachstum des E-Commerce in der Schweiz zu fördern. Schweizer Händler sind herzlich eingeladen, sich noch heute anzumelden und zu erfahren, warum die Unicorn Group immer wieder als eine der besten Online-Zahlungslösungen ausgezeichnet wird.

Über Unicorn Group

Unicorn Group bietet eine neue, innovative Zahlungstechnologie für globalen E-Commerce und bietet hochmoderne Zahlungsverarbeitungslösungen. Mit ihren PCI-konformen Händlerdiensten können Unternehmenseigner Zahlungen weltweit sicher akzeptieren und ihr Geschäft mit unserer völlig neuen Financial Platform verwalten. Unicorn Group optimiert Zahlungen, gewährleistet einen reibungslosen Checkout-Prozess und vernetztere Zahlungslösungen mit der Fähigkeit, nahezu jede Branche rund um den Globus bedienen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter https://unicorngroup.ch/

