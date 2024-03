In einem strategischen Schritt, der sein Engagement für globale Expansion, Innovation und Exzellenz im Bereich der Rechenzentrumsdienstleistungen unterstreicht, wird Salute Mission Critical zu Salute, mit einem neuen und markanten dynamischen Logo und einer neuen visuellen Identität.

Salute wurde vor über einem Jahrzehnt gegründet und hat seinen Hauptsitz in den USA. Es hat sich zu einem führenden Anbieter umfassender und integrierter Lebenszyklusdienste für Rechenzentren entwickelt und das Vertrauen von Hyperscale-, Colocation-, Enterprise- und Edge-Betreibern auf der ganzen Welt gewonnen. Heute verfügt das Unternehmen über eine beeindruckende Kundenliste, die 80 aller Cloud- und kritischen Infrastrukturdienste weltweit ausmacht und von der Fachkompetenz und dem hochwertigen Service des Unternehmens zeugt.

Das neue Logo symbolisiert den zukunftsorientierten und innovativen Ansatz von Salute und seine Fähigkeit, End-to-End-Services für den gesamten Lebenszyklus von Rechenzentren bereitzustellen. Das Symbol im Logo ist von der Silhouette eines Grußes inspiriert eine Geste, die Respekt und Präzision vermittelt und eine Hommage an die Integrität der Originalmarke darstellt.

Erich Sanchack, CEO von Salute, hob die Bedeutung der Markenaktualisierung hervor. "Unser neues Logo und unsere neue visuelle Identität sind mehr als nur eine kosmetische Änderung. Die Aktualisierung repräsentiert alles an unserem Unternehmen: die Innovation und die Führung aus der ersten Linie, die End-to-End-Dienstleistungen für Rechenzentren erbringt, wie auch unser Engagement, unseren Kunden mit Spitzenleistungen zu dienen."

Abschließend sagte Sanchack: "Unsere Vision ist es, weltweit führend bei der Bereitstellung integrierter Lifecycle-Services zu sein und dabei den Grundsatz zu verkörpern, dass es "bei uns beginnt und endet". Während wir unsere Expansionspläne über die Vereinigten Staaten hinaus in ganz Europa, im Nahen Osten und in Afrika vorantreiben, ist es wichtig, dass unsere Identität bei den weltweit führenden Rechenzentren Anklang findet und dass wir in der Lage sind, die umfassendsten Dienstleistungen für unsere Branche bereitzustellen."

Über Salute

Salute ist ein führender Anbieter umfassender und integrierter Lifecycle-Services für Rechenzentren. Das 2013 von den Mitbegründern Lee Kirby und Jason Okroy gegründete Unternehmen verfügt heute über 12 globale Niederlassungen auf über 102 Märkten weltweit und beschäftigt über 1200 Mitarbeiter.

Unter der Leitung von Erich Sanchack als CEO konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf den Rechenzentrumssektor. Die Vision des Unternehmens besteht darin, ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Dienstleistungen für Eigentümer, Betreiber, Investoren und Generalunternehmer zu sein. In den nächsten zwei Jahren führt Salute ein ehrgeiziges M&A-Programm durch, wobei es unlängst drei führende Marken für Inbetriebnahme und digitale Infrastruktur akquiriert hat, um sein Dienstleistungsangebot zu stärken Iconicx, OBMG und AMS Helix.

Seit über einem Jahrzehnt steht Salute für die Entwicklung von Talenten innerhalb und außerhalb der Branche und stellt die entscheidenden Ressourcen bereit, die namhafte Anbieter in den Hyperscale- und Cloud-Märkten, Colocation, Edge, Enterprise und spezialisierten Rechenzentren wie Kryptowährungen benötigen.

Für weitere Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an Marketing@saluteinc.com.