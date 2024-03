Technology Holdings eine globale Investmentbank mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, gibt hocherfreut bekannt, dass es als exklusiver Finanzberater für Leonardo, einen führenden in Melbourne ansässigen BPM-, Automatisierungs- und Geschäftsprozess-Transformationsspezialisten, bei seiner strategischen Veräußerung an UST, eine Portfoliogesellschaft von Temasek, fungiert. Leonardo treibt intelligente End-to-End-Prozessverbesserungen durch Technologie und Automatisierungen voran. Leonardo, ein vertrauenswürdiger Partner von UiPath, Automation Anywhere, Red Hat, Software AG und Workato, zeichnet sich durch Förderung umfassender intelligenter Prozessverbesserungen mithilfe von Spitzentechnologie aus.

Leonardo unterstützt Kunden beim Neuaufbau ihrer Prozesse für das digitale Zeitalter durch Kombination prozessorientierten strategischen Denkens mit der Sorgfalt und Präzision der Grundlagentechnologien, die ihre Transformation unterstützen. Im Verlauf der beiden letzten Jahrzehnte hat Leonardo sowohl seine lokalen als auch internationalen Kunden unterstützt, manuelle, veraltete und unterbrochene Prozesse zu übernehmen und diese für das digitale Zeitalter neu zu denken, indem gewährleistet wird, dass Geschäftsstrategien automatisiert und in die Systeme und Plattformen eingebettet und integriert werden, die bessere Erfahrungen mit Kunden und Aktionären gewährleisten.

"Leonardo beauftragte Technology Holdings, einen Prozess für die Aktionäre auszuführen, um einen Anstieg der Liquidität zu erzielen und die Karrierechancen für unsere Mitarbeiter zu verbessern. Im Laufe etwa des folgenden Jahres waren wir in der Lage, dieses Ergebnis auch unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen zu erzielen. Auch im Verlauf der Höhen und Tiefen des Transaktionsprozesses stellt Technology Holdings stets ein solides kommerzielles Sounding Board zur Verfügung, das die Aktionäre von Leonardo unterstützt, das von ihnen gewünschte Ergebnis zu erzielen. Für das Team bei Technology Holdings danken Ihnen die Aktionäre und Mitarbeiter für all ihre Bemühungen und die Orientierung, die Sie boten", so Stephen Chetcuti, CEO von Leonardo.

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von Technology Holdings, erläuterte: "Wir sind hocherfreut, diese BPM- und Automatisierungstransaktion abschließen zu können dabei handelt es sich um unsere 21. BPM-Transaktion und die vierte Transaktion in Australien und Neuseeland. Wir freuen uns über unsere für Leonardo und UST erzielten Ergebnisse und wünschen Stephen Chetcuti und seinem Team das Allerbeste auf der nächsten Etappe ihrer Reise!"

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240304223520/de/

Contacts:

Kate Geary

Senior Marketing Manager

E-Mail: kate@technologyholdings.com