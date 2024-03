© Foto: Andrii Yalanskyi - Zoonar.com/Andrii Yalanskyi



Anleihen von Unternehmen mit niedriger Bonität bieten durch den Risikoaufschlag interessante Renditechancen. Wir stellen Ihnen passende Investmentfonds vor. In einem volatilen Zinsumfeld konnten sich in den vergangenen Jahren High-Yield-Anleihen - also Anleihen von Unternehmen mit eher niedriger Bonität - gut schlagen. Woran liegt das? High-Yield-Anleihen sind vergleichsweise widerstandsfähig gegenüber Zinssteigerungen als Anleihen mit hoher Bonität. Grund dafür ist ihre Laufzeit, die in der Regel kürzer ist als bei Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen mit hoher Bonität. Wie alle Anleihen können sie aber auch von sinkenden Zinsen profitieren, die den Anleihekurs in die Höhe treiben. …