Berlin - Eine in sozialen Medien angekündigte Demo, in der die Freilassung der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette gefordert werden sollte, findet nun wohl doch nicht statt.



Diese sei "zunächst abgesagt bzw. verschoben", twitterte der Journalist und Aktivist Oliver Rast, der unter anderem für die "Junge Welt" schreibt und selbst schon wegen linksradikaler Gewaltdelikte im Gefängnis saß, am Montag. Man wolle sich nun auf bundesweite Aktivitäten am 18. März "orientieren", der in vielen Ländern als "Tag der politischen Gefangenen" begangen wird.



In dem am Sonntagabend zunächst verbreiteten Aufruf wurde "Freiheit für Daniela Klette" und "Schluss mit den Staatsschutz-Razzien" gefordert. Die Demo sollte demnach am Dienstagabend um 19 Uhr am U-Bahnhof Moritzplatz im Bezirk Kreuzberg starten. Wenige hundert Meter entfernt hatte Klette unter falschem Namen in einem Mehrfamilienhaus gewohnt und war am Montagabend vor einer Woche festgenommen worden - nach über 30 Jahren auf der Flucht.

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken