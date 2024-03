MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Super Tuesday in den USA:

"Für viele steht bereits fest: Der "Super Tuesday" ist nicht mehr als die nächste Etappe Donald Trumps bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus. Zwar ist ihm die Nominierung durch die Republikaner kaum noch zu nehmen, doch ist ein Wahlsieg zwangsläufig?

Nicht unbedingt. So deuten die Ergebnisse der Zwischenwahlen für Kongress und Repräsentantenhaus im Herbst 2022 darauf hin, dass eine von Trump beherrschte Partei keinesfalls Siege in Serie einfährt. Die Kandidaten, die eindeutig dem Lager des Ex-Präsidenten zuzuordnen waren, scheiterten vielfach. Auch Haley-Anhänger könnten entweder der Wahl fernbleiben oder für die Demokraten abstimmen. Die entscheidende Figur bleibt aber Joe Biden. Er muss die größte Kraftanstrengung seiner politischen Karriere hinlegen. Dass er dazu in der Lage ist, hat er vor vier Jahren bewiesen. Denn auch bei den Vorwahlen der Demokraten galt er fast schon als abgeschrieben, bevor er allen das Gegenteil bewies."/yyzz/DP/nas