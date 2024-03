KASSEL/BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) stellt an diesem Dienstag (12.15 Uhr) in Kassel ihre neuen lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen (FBDG) für Deutschland vor. Sie berücksichtigen laut der unabhängigen wissenschaftlichen Fachgesellschaft mit Sitz in Bonn gleichzeitig Aspekte aus Gesundheit und Umwelt sowie die in Deutschland üblichen Verzehrgewohnheiten. Die Empfehlungen seien mit Unterstützung von Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen erarbeitet worden, teilte die DGE mit. Die gesundheitsfördernde Ernährung stehe weiterhin im Fokus, hinzu kämen Kriterien für Umwelt- und Klimaeffekte wie beispielsweise Treibhausgasemissionen. "Die neuen Empfehlungen 'Gut essen und trinken' zeigen einen Weg, gesund zu essen und dabei die Umwelt zu schonen", so die DGE./nis/DP/jha