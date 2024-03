Die Aktie von Airbus präsentiert sich derzeit extrem stark. Am Montag markierte das Papier des europäischen Flugzeugbauers bei 155,84 Euro ein neues Rekordhoch. Am Ende ging Airbus mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 155,32 Euro als zweitbester Wert des Tages im DAX aus dem Handel. Auch im Wochenvergleich ist Airbus hinter Daimler Truck der zweitbeste Wert im deutschen Leitindex. Und es läuft weiterhin rund, während der US-Konkurrent Boeing weiter mit Problemen zu kämpfen hat.Die US-Luftfahrtaufsicht ...

