Seoul Semiconductor Co., Ltd. ("SSC"), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologien, hat bekannt gegeben, dass es eine Patentverletzungsklage beim Europäischen Einheitlichen Patentgericht gegen Amazon (Amazon Services Europe), das weltweit größte Vertriebsunternehmen, eingereicht hat, um eine einstweilige Verfügung gegen den Verkauf von patentverletzenden Produkten zu erwirken.

SSC und seine Tochtergesellschaften haben in den letzten fünf Jahren vor den Gerichten in den USA, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden 15 dauerhafte Unterlassungsverfügungen wegen Patentverletzungen gegen verschiedene Hersteller und Vertriebsunternehmen erwirkt. Das Einreichen von Klagen in einzelnen Ländern war jedoch ein weniger effizienter Weg, um Patente gegen patentverletzende Produkte durchzusetzen.

Das Europäische Einheitliche Patentgericht, das im Juni 2023 eingerichtet wurde, hat eine umfassende Zuständigkeit für europäische Patentstreitigkeiten. Unterlassungs- und Schadensersatzanordnungen des Einheitlichen Patentgerichts wegen Patentverletzung können in 17 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und Italien, gleichzeitig wirksam werden. Somit kann SSC nun mit einer einzigen Klage den Vertrieb patentverletzender Produkte in ganz Europa verhindern.

Unter den mehr als 18.000 Patenten, die SSC besitzt, bezieht sich das in dieser Klage geltend gemachte Patent auf eine revolutionäre Technologie, die die Helligkeit und Farbe von LED-Beleuchtungsprodukten im Laufe der Zeit frei anpasst. Diese Lösungstechnologie findet breite Anwendung in intelligenten Beleuchtungsprodukten und farblich abstimmbarer Beleuchtung. Ein weiteres geltendes Patent bezieht sich auf die Wärmeableitung in LED-Gehäusen, eine entscheidende Technologie, die häufig in der Automobilbeleuchtung eingesetzt wird, wo die Wärmeableitung von entscheidender Bedeutung ist.

"Wie im Leben sollten die Chancen auf dem Markt so fair wie möglich sein", sagte Han-seon Park, Executive Vice President der Marketingabteilung von SSC. "Trotz der Betonung des ESG-Managements vertreiben einige große LED-Firmen lediglich Produkte, die gegen das geistige Eigentum verstoßen, und haben wenig Interesse daran, dieses zu respektieren. Das schadet uns allen, auch denen, die eine auf fairem Wettbewerb basierende Gesellschaft anstreben", fügte sie hinzu.

