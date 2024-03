Hongkong, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) -Laifen's neuste Innovation auf dem Gebiet der Zahnpflege ist jetzt EU-weit erhältlichdie Marke Laifen (https://www.laifen.eu/pages/wave-electric-toothbrushes?utm_source=eupr&utm_medium=press&utm_campaign=wavetoothbrush), bekannt für ihre Körperpflegeprodukte, freut sich heute den europäischen Markteintritt ihres neuen Produkts, der Laifen Wave (https://www.laifen.eu/pages/wave-electric-toothbrushes?utm_source=eupr&utm_medium=press&utm_campaign=wavetoothbrush), bekannt geben zu können. Die elektrische Zahnbürste mit doppelter Wirkungist mit ihrem neuen innovativen Konzept ab sofort in Europa verfügbar. Das Besondere an der Wave ist ihr beispielloses Servosystem, welches eigens von Laifen entwickelt wurde. Dieses sorgt für bis zu 66.000 Schwingungen pro Minuten mit einem Winkel von 60 Grad beim Putzen. Damit erreicht sie eine dreimal höhere Putzleistung und sorgt so für gesündere Zähne.[1]Die wichtigsten Merkmale der Laifen Wave :- 60° ultraweitem Rotationsbereich in Kombination mit Vibration für eine tiefere Reinigung- Modernes, aus einem Stück gefertigtes Design- Individuelle Putzfunktion mit drei Einstellungen und 10 Stufen per App auswählbar- Lange Akkulaufzeit, schnelle Ladezeiten sowie geringe Geräuschentwicklung- Erstklassige antibakterielle BürstenköpfePreisinformationen:Der Laifen Wave ist ab sofort sowohl auf laifen.eu und auf Amazon erhältlich. Um mehr über den Laifen Wave zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.laifen.eu/pages/wave-electric-toothbrushes. Die Zahnbürste ist in den folgenden Varianten bestellbar:- ABS (Kunststoff): €79,99 EUR- Aluminium-Legierung: €89,99 EUR- Edelstahl: €99.99 EURAnlässlich des Weltmundgesundheitstages (World Oral Health Day, kurz: WOHD) am 20. März 2024 möchte Laifen das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig eine gute Mundhygiene für die Gesundheit ist. Gerade neue Gesundheits- und Wellnessprodukte stehen bei vielen Menschen hoch im Kurs und werden immer wichtiger. Deshalb wurde die Laifen Wave so entwickelt, dass sie die von Zahnärzten empfohlene Bass-Methode[2] nachahmt und so für eine hervorragendes Zahnputzergebnis sorgt.Bei den Entwicklungsprozessen im Laifen-Kosmos steht neben dem Menschen selbst immer die Suche nach einer effizienten und smarten Lösung für dessen Körperpflege im Vordergrund. Dementsprechend bietet die Wave gegenüber ihrer Konkurrenz neben ihrer überlegenen Reinigungskraft, ihrem einzigartigen Design jedem Verbraucher einen schnellen und effektiven Weg zu einer hervorragenden Mundhygiene.TÜV-Zulassung:Die Laifen Wave wurde vom TÜV Rheinland für ihre Sicherheitsleistung zertifiziert. Neben anderen Auszeichnungen und Zusammenfassungen hinterließ der erste Auftritt der Laifen Wave auf der CES einen bleibenden Eindruck und erhielt weitere Auszeichnungen wie beispielsweise bei Phandroid's Best of CES 2024 Awards (https://phandroid.com/2024/01/13/phandroid-best-of-ces-2024/), TWICE's CES Picks Awards 2024 (https://www.twice.com/industry/twice-residential-systems-and-techradar-pro-announce-picks-awards-winners-for-ces-2024), PCMag's 10 Best Health and Fitness Devices of CES 2024 (https://www.pcmag.com/articles/the-best-health-and-fitness-devices-of-ces-2024) und The Hollywood Reporter's 15+ Best Smart Home Tech (https://www.hollywoodreporter.com/lifestyle/shopping/ces-2024-best-smart-home-tech-products-kitchen-bath-pets-1235778072/).Die Wave zeichnet sich durch modernste Technologie, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, eine originelle Reinigungsmethode und ein elegantes Design aus.Über LaifenLaifen Tech wurde 2019 gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen mit langjähriger Erfahrung in Entwicklung und Produktion. Derzeit sind die fortschrittlichen und effizienten Körperpflegegeräte und -zubehörteile von Laifen in weltweit mehr als sieben Millionen Haushalten zu finden. Laifen definiert immer wieder die Leistungsstandards der Branche und ist bestrebt, kontinuierlich neue Lösungen zu erforschen und Technologien zu entwickeln, die Nutzern auf der ganzen Welt außergewöhnliche Erfahrungen zu liefern.Laifen Medien-Kontakte: media@laifentech.comlaifen@bohmerang.de[1] Das Laifen Servosystem arbeitet mit bis zu 6,1 Watt und ist damit deutlichleistungsstärker als ein standardmäßiger Schallvibrationsmotor, der maximal 2Watt erreicht. [2] Bei der Bass-Technik, benannt nach dem US-Zahnarzt Dr.Charles Bass, werden die Zähne und ihre Zwischenräume durch rüttelnde Bewegungengereinigt und so gleichzeitig das Zahnfleisch massiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2351116/20240229_133950.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/laifen-bringt-die-elektrische-zahnburste-laifen-wave-auf-den-markt-fur-ein-neues-erlebnis-der-mundgesundheit-und-wellness-302078473.htmlOriginal-Content von: Laifen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165117/5727928