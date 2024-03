Düsseldorf (ots) -Der Enyaq iV 80 von Skoda ist das beliebteste E-Auto in der Kundenflotte von LeasePlan Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr hat er sich um drei Plätze nach vorne gearbeitet.BMW belegt mit dem i4 den 2. Platz und hat es mit insgesamt drei Modellen in die Top 10 geschafft. Im vergangenen Jahr hatte nur der Mini Cooper SE des Münchner Automobilherstellers den 10. Platz erreicht.E-Autos von Polestar landen dieses Mal auf den Plätzen 3 und 9. In der Vorjahresauswertung sicherten sie sich die ersten beiden Plätze.Das sind die Top 10 der reinen Elektroautos im Jahr 2023 des herstellerunabhängigen Leasing- und Fuhrparkmanagement-Spezialisten LeasePlan Deutschland:1. Enyaq iV 80, Skoda (7,7 %)2. i4 eDrive40, BMW (7,3 %)3. Polestar 2 Single Motor, Polestar (7,1 %)4. Model Y Long Range, Tesla (6,1 %)5. iX3, BMW (5,5 %)6. iX1 xDrive30, BMW (4,0 %)7. ID.4, Volkswagen (3,4 %)8. ID.4 4Motion, Volkswagen (3,2 %)9. Polestar 2 Dual Motor, Polestar (2,8 %)10. Q4 40 e-tron, Audi (2,7 %)Weitere Informationen:https://www.leaseplan.com/de-de/presse/welche-sind-die-beliebtesten-e-autos/https://www.leaseplan.com/de-de/presse/top-10-der-beliebtesten-dienstwagen/Pressekontakt:Britta GiesenReferentin Externe/Interne KommunikationTelefon: 0211/58640-511E-Mail: britta.giesen@leaseplan.comLeasePlan Deutschland GmbHLippestraße 440221 DüsseldorfInternet: www.leaseplan.deOriginal-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113613/5727926