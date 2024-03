Zuletzt ging es mit den Ölpreisen wieder nach oben, was den Aktienkursen von Produzenten wie etwa Shell oder Petrobras natürlich voll in die Karten gespielt hat. Doch nun wird der Druck auf die Notierungen von Brent- und WTI-Öl wieder größer. Ein Grund dafür ist China - und diesmal sind es nicht Sorgen um einer anhaltend schwache Konjunktur.So hat Chinas Regierung zum Auftakt des Volkskongresses in Peking für das laufende Jahr zwar erneut ein Wirtschaftswachstum von etwa fünf Prozent angekündigt. ...

