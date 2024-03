Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte erlebten einen ruhigen Handel zum Wochenstart, so die Analysten der Nord LB.Deutsche und US-Staatsanleihen hätten leicht nachgegeben.Laut Destatis hätten Verbraucher im Februar für Lebensmittel nach vorläufigen Berechnungen im Mittel 0,9% mehr zahlen müssen als im Vorjahresmonat. Damit habe sich die Teuerung in dieser Warengruppe erstmals seit November 2021 auch wieder unterhalb der allgemeinen Preissteigerungsrate bewegt. Im Januar habe sich das Plus noch auf 3,8% belaufen, im Dezember auf 4,6% und im November auf 5,5%. ...

