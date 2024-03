Der Crash währte nur kurz. Die Anleger haben den Dip genutzt und beim AKTIONÄR-Depotwert Super Micro massiv zugegriffen. Nun hat die Aktie die vor Kurzem erlittenen Verluste wieder komplett wettgemacht. Am Montag beflügelte die Aufnahme in den S&P 500 den Aktienkurs. Gegen Super Micro hat kaum eine Aktie eine Chance.Wer bei Super Micro das Tief am 20. Februar erwischte und einstieg, liegt nun mit 55 Prozent im Plus. Seit Jahresanfang kommt die Aktie auf ein Plus von 278 Prozent. In den vergangenen ...

