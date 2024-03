Zum Start in die neue Handelswoche ist die Rekordserie beim DAX gestoppt worden. Nach sieben Rekordhochs in Folge mussten die deutschen Blue-Chip-Anleger erstmals wieder ein paar (kleinere) Verluste einstecken. Am Dienstag setzt sich die Konsolidierung zunächst fort. Im Fokus steht heute der Agrarchemie- und Pharma-Konzern Bayer, der im Rahmen seines Kapitalmarkttags auch Zahlen vorgelegt hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...