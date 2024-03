Köln (ots) -In Zusammenarbeit mit MiQua, LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln, präsentiert planlos.in das neue Stadtspiel "Der verborgene Brunnen". Mithilfe von Textnachrichten und Audiodateien begeben sich Gruppen auf eine Zeitreise mit dem Archäologen Otto Doppelfeld.Nach dem Zweiten Weltkrieg war der spätere Direktor des Römisch-Germanischen Museums maßgeblich daran beteiligt, das unterirdische Köln zu erforschen. Seine Ausgrabungen brachten Licht ins Dunkel der fast unbekannten Frühgeschichte der Stadt. Von rätselhaften Funden aus der Römerzeit zu den Zeugnissen jüdischen Lebens, vom Mittelalter bis in die Nachkriegszeit machen sich die Gruppen auf die Suche nach historischen Relikten, darunter die Mikwe. Dieses Tauchbad diente der rituellen Reinigung und ist bis heute ein wichtiger Bestandteil jüdischer Gemeinden.Diese lehrreiche Rätseltour richtet sich nicht nur an Knobelfans und Geschichtsinteressierte, sondern eignet sich unterrichtsbegleitend für die Oberstufe, um spielend die Stadt Köln zu entdecken. Alles, was die Spieler*innen benötigen, ist ein internetfähiges Mobiltelefon. An der frischen Luft und gestützt von moderner Technik werden historische Zusammenhänge greifbar gemacht. Dem Autor Carl Blaustein gelingt es spielerisch, historische Ereignisse mit kniffligen Knobelaufgaben zu kombinieren. Welcher Berufspendler sich beispielsweise vor Deutz über Wasser hielt oder welches römische Gebäude sich in der Bepflanzung vor Groß St. Martin versteckt, kann im Anschluss an die Tour jede*r beantworten. Die historischen Hintergrundinformationen des MiQua und das digitale Know-how von planlos.in lassen im Zusammenspiel eine digitale Stadtrallye entstehen, die ihresgleichen sucht."Der verborgene Brunnen" entführt Teams in das Köln der 50er Jahre und richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. Die Rätseltour kann online gebucht werden, dauert zwei bis drei Stunden und ist spielbar dienstags bis samstags von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie sonntags von 10:00 bis 15:00 Uhr. Eine optionale Pause ist zwischendurch in einer beliebten Kölner Gaststätte möglich.Über planlos.in:planlos.in, mit Hauptsitz in Aachen, bietet in großen deutschen Städten innovative Rätseltouren an. Per Textnachrichten entdecken die Spielgruppen die Stadt in neuer Perspektive und lösen dabei spannende Rätsel.Neben der Rätseltour "Der verborgene Brunnen" bietet planlos.in weitere beliebte Stadtspiele in der Rheinmetropole an. Bei dem "Geheimnis des Dombaumeisters" handelt es sich ebenfalls um eine historische Tour, die in den verwinkelten Gassen rund um den Kölner Dom spielt. Die humorvollen Stadträtsel "Der Heinzelfall" sowie "Die Rosenmontagsverschwörung" behandeln urkölsche Themen und bei "Exit Ehrenfeld" lösen die Gruppen einen Kriminalfall in der Street-Art Szene.Über MiQua:Das MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln entsteht auf und unter dem Kölner Rathausplatz. Mit dem römischen Praetorium, dem mittelalterlichen jüdischen Viertel und dem Goldschmiedeviertel präsentiert es einige der bedeutendsten archäologischen Architekturfunde zur Geschichte der Stadt Köln und des Rheinlands. Das Museum wird sich aus der unterirdischen archäologischen Fundebene und dem oberirdischen Neubau zusammensetzen.In der etwa 6.000 Quadratmeter großen Ebene unter dem Niveau des Platzes wird ein archäologischer Rundgang als Dauerausstellung eingerichtet. Diese wird im ersten Obergeschoss mit der Ausstellung zur Jüdischen Geschichte und Kultur Kölns von 1424, dem Jahr der Vertreibung der jüdischen Bevölkerung aus Köln, bis in die Gegenwart fortgeführt.Mit der Übergabe übernimmt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) die Trägerschaft. Die Stadt Köln unterhält das Gebäude und das Bodendenkmal sowie die zugehörigen Fundobjekte.Pressekontakt:Michael JakobsReferent für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier KölnAugustinerstr. 10-1250667 KölnTel. 0221 809-7156Jeanine ZweckHead of ContentLothringerstraße 2352062 Aachenjeanine@planlos.inOriginal-Content von: planlos.in, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170301/5727949