Mindbreeze, ein führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services im Bereich Information Insight, und node7 IT Services GmbH arbeiten zukünftig als Partner zusammen.

Mindbreeze ermöglicht Unternehmen aller Branchen, auf geschäftsrelevante Informationen schnell zuzugreifen und diese zu analysieren, egal wo sich diese befinden. Durch traditionelle Suchmethoden und hoch entwickelte KI-Ansätze der Datenanalyse interpretiert Mindbreeze Unternehmensinformationen und liefert so Antworten auf kritische Geschäftsfragen. Mit personalisierten 360-Grad-Sichten haben Anwender:innen alle relevanten Fakten im Blick. Der Mindbreeze InSpire AI Chat fasst diese Fakten gegebenenfalls in natürlicher Sprache zusammen.

"Herausragende Partnerschaften bilden die Grundlage, Mindbreeze erfolgreich bei unseren Kunden zu etablieren. Wir legen besonderen Wert auf verlässliche Partner, die ihr Serviceportfolio mit unseren Produkten und Lösungen perfekt ergänzen", erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze. "Wir freuen uns, dass wir durch die Partnerschaft mit node7 einen Schwerpunkt im Bereich innovatives Wissensmanagement auch im wichtigen deutschen Mittelstand setzen."

Der IT-Dienstleister node7 unterstützt Unternehmen, ihre IT-Infrastruktur aufzubauen und zu warten. Von der Beratung, Planung, Beschaffung, Installation und Konfiguration von Hard- und Software, bis hin zum Betrieb und Support, erhalten Kund:innen alles aus einer Hand. Dieses breite Serviceportfolio wird durch das intelligente Aufbereiten von Informationen durch Mindbreeze ergänzt.

"Ich freue mich darauf, zusammen mit Mindbreeze unseren Kund:innen zu zeigen, welche Daten-Schätze sie besitzen. KI in Verbindung mit einem sicheren Zugriff auf "private company data" erschließt ganz neue Möglichkeiten Erkenntnisse zu gewinnen und diese den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. So können sie evidente und damit bessere Entscheidungen treffen", erklärt Robert Oevermann, Geschäftsführer von node7 IT services GmbH.

Aktuell nutzen über 2.000 der weltweit größten Unternehmen Mindbreeze InSpire, um ihre Informationen effizienter und intelligenter zu verwalten.

