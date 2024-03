Der Bitcoin hat zum Start in die neue Woche am gestrigen Montag wieder richtig Gas gegeben und den höchsten Stand seit November 2021 markiert. Kurz vor dem Sprung über das bisherige Rekordhoch, das damals erreicht wurde, haben die Bullen allerdings die Kräfte verlassen.Das war richtig knapp! Nach Daten des Branchenportals coinmarketcap.com ist der Bitcoin in der Nacht auf Dienstag bis auf 68.785,95 Dollar geklettert. Auf diesem Niveau trennten ihn nur noch wenige Dollar vom bisherigen Rekordhoch ...

