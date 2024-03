Die aktuell längste Serie: GameStop mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 13.92%) - die längste Serie dieses Jahr: AXA 11 Tage (Performance: 7.33%). Tagesgewinner war am Montag MTU Aero Engines mit 2,69% auf 225,10 (132% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 4,55% - es war der 1. Tagessieg 2024, Rang 14 im BSN Watchlist) vor Tele Columbus mit 2,48% auf 0,62 (110% Vol.; 1W 29,17%) und Shinko Electric Industries mit 2,44% auf 33,60 (% Vol.; 1W 2,44%). Die Tagesverlierer: GVC Holdings mit -7,93% auf 9,82 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,66%), Suess Microtec mit -5,06% auf 38,45 (126% Vol.; 1W -0,77%), Biofrontera mit -5,03% auf 0,32 (58% Vol.; 1W -2,73%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Snowflake (5815,56 Mio.), ...

