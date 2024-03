Paris, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) -Die ProductLife Group (PLG), der spezialisierte globale Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Regulierung, Wissenschaft, Vigilanz, Qualität und digitale Transformation für die Biowissenschaftsbranche, gab heute die Übernahme von Health Care Solution (HCS) bekannt, einem führenden marokkanischen Beratungsunternehmen, dessen Reichweite sich auf mehr als 30 verschiedene afrikanische Länder erstreckt. Mit dieser Allianz stärkt PLG seine Fähigkeit, die regulatorischen und Compliance-Anforderungen seiner Kunden weltweit zu unterstützen.Health Care Solution wurde 2016 in Casablanca, Marokko, gegründet und hat sich auf Beratung in den Bereichen Regulatorische Angelegenheiten, Qualität und Industrialisierung spezialisiert. Das Unternehmen bietet im gesamten Nahen Osten und in Afrika operative Unterstützung, Audit- und Schulungsdienste an und nutzt dabei ihr umfassendes technisches und regulatorisches Know-how. Diese neuen regionalen Kapazitäten ergänzen die End-to-End-Lösungen von PLG für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die darauf ausgelegt sind, Compliance-Strategien auf den globalen Märkten zu optimieren.Abderrahim Bouabidi, Ph.D., Gründer und Geschäftsführer von HCS, sagte: "Dieser Zusammenschluss mit PLG ist eine fantastische Gelegenheit, dank der weltweiten Präsenz von PLG international zu wachsen. Die HCS-Berater werden an größeren globalen Projekten beteiligt sein, und PLG wird HCS dabei unterstützen, neue Türen im Nahen Osten und in Afrika zu öffnen. Wir sind gespannt auf die Möglichkeiten, die sich uns bieten, denn sie werden unseren Kunden und Teammitgliedern enorme Vorteile bringen."Xavier Duburcq, Geschäftsführer von PLG, kommentierte: "Die globale Präsenz und das Fachwissen von PLG in Verbindung mit den regionalen Kenntnissen und Fähigkeiten von HCS werden es uns ermöglichen, unseren Kunden verbesserte Dienstleistungen und Lösungen anzubieten. Dieser strategische Schritt erfolgt etwa drei Jahre nach der Übernahme von AXPharma, deren Team in Tunesien nach der Übernahme durch PLG schnell expandierte. Dies ist ein aufregendes neues Kapitel auf unserem Weg."Informationen zur ProductLife Group:Die ProductLife Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang der Patienten zu sicheren und wirksamen Gesundheitslösungen zu unterstützen, indem sie weltweit Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen während des gesamten Produktlebenszyklus anbietet.Durch die Kombination von lokaler Expertise und globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern ist PLG der strategische Referenzpartner der Life-Sciences-Branche für die Entwicklung, die Markteinführung und das Lebenszyklusmanagement von Produktportfolios sowie für die damit verbundene geschäftliche und digitale Transformation.Mit dem Ziel, den Wert für Teams und Kunden kontinuierlich zu verbessern, setzt PLG auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und Kosteneffizienz.Weitere Informationen finden Sie unter https://productlifegroup.com/fgalzin@productlife-group.com (about:blank)Lösung für das GesundheitswesenWeitere Informationen finden Sie unter https://www.hcspharma.com/fr/index.htmla.bouabidi@hcspharma.comKontakt:KontaktFabrice GalzinProductLife Group Marketingleiterfgalzin@productlife-group.comHealth Care Solution ist ein Beratungsunternehmen, das 2016 von Dr. Abderrahim BOUABIDI in Casablanca, Marokko, gegründet wurde und auf regulatorische Angelegenheiten, CMC, Qualitätssicherung und Industrialisierung spezialisiert ist. Das Unternehmen bietet insbesondere der Pharma-, Medizinprodukte-, Nahrungsergänzungsmittel-, Reagenzien- und Kosmetikindustrie Lieferunterstützung, Audit- und Schulungsdienste an. Erreicht wird dies durch eine profunde Kombination aus technischem Fachwissen und Kenntnissen über Rechtsvorschriften. HCS ist bekannt dafür, dass es in Marokko führend ist und zu den wichtigsten Beratungsunternehmen in Afrika im Bereich Regulierung und Compliance gehört.https://www.hcspharma.com/fr/index.htmlKontaktAbderrahim Bouabidia.bouabidi@hcspharma.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/productlife-group-erwirbt-health-care-solution-hcs-und-erweitert-damit-seine-reichweite-im-nahen-osten-und-afrika-302078132.htmlOriginal-Content von: ProductLife Group (PLG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163135/5728003