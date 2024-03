Am Dienstag startete der DAX mit einem leichten Abschlag in den Handelstag. Zum Auftakt gab das Börsenbarometer rund 0,2 Prozent auf 17.682 Punkte nach. Nachdem der deutsche Leitindex am vergangenen Freitag noch ein Rekordhoch bei 17.816 Punkten erreichte, zeichnen sich somit erstmals wieder Gewinnmitnahmen ab. Folgende Themen stehen außerdem im Fokus.1. US-Börsen atmen durchNach der beeindruckenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...