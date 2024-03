Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kooperation/Kryptowährung / Blockchain

Strategische Partnerschaft zwischen tradias und Wyden erweitert institutionellen Investoren Zugang zum Handel mit digitalen Assets



05.03.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Strategische Partnerschaft zwischen tradias und Wyden erweitert institutionellen Investoren Zugang zum Handel mit digitalen Assets Zürich/Frankfurt am Main - Die tradias GmbH, eines der führenden europäischen Handelshäuser für Kryptowährungen und digitale Assets, und Wyden, ein führender Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Assets, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Bei tradias handelt es sich um die FinTech-Tochtergesellschaft von Bankhaus Scheich, einer der führenden Wertpapierhandelsbanken und Market Maker an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Partnerschaft ermöglicht tradias den Zugang zu institutionellen Kunden und bietet der Wyden-Plattform zugleich Zugriff auf tiefe Krypto-Liquidität. Darüber hinaus plant Wyden, seinen Kunden Zugang zum neu aufgelegten tokenisierten Geldmarktfonds von tradias zu gewähren. Tiefe Krypto-Liquidität und Automatisierung des Handelslebenszyklus für Institutionelle Als führender Liquiditätsanbieter und Market Maker bietet tradias mit ihrer OTC-Plattform rund um die Uhr den Handel von über 1.000 Währungspaaren - darunter alleine über 150 unterschiedliche Krypto-Euro-Paare. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt sowohl dessen vollständige Automatisierung als auch die nahtlose Integration von Verwahrungs- und Kernbankensystemen für Banken und Broker. Die Integration von tradias in die Wyden-Handelsplattform erhöht die Liquidität für Wyden-Kunden im Bereich digitaler Vermögenswerte wie Kryptowährungen, welche durch einen Top-Anbieter auf dem Markt bereitgestellt wird. Wyden ermöglicht Zugriff auf tokenisierten Geldmarktfonds von tradias und Allianz Global Investors Parallel erhalten Anleger durch die Partnerschaft zwischen tradias und Wyden die Möglichkeit, über die Wyden-Handelsplattform rund um die Uhr den von tradias und Allianz Global Investors neu aufgelegten tokenisierten Geldmarktfonds Allianz Securicash SRI Fund zu handeln. Dieser hoch liquide Investmentfonds bietet neben Zinserträgen vor allem für das Treasury der Kunden ein effizientes und schnelles Management ihrer liquiden Mittel in einem dynamischen Marktumfeld. Die Tokenisierung von Geldmarktfonds bietet die Vorzüge einer kontinuierlichen Handelbarkeit, einer effizienten Kostenstruktur und einer massgeschneiderten Lösung für alle Liquiditätsanforderungen und dies bei voller Transparenz. Michael Reinhard, CEO von tradias: "Durch die Partnerschaft mit Wyden können institutionelle Investoren von unserer herausragenden Position im ausserbörslichen Handel und im Market Making für Kryptowährungen in Europa profitieren. Wyden ist darüber hinaus einer der ersten Distributoren unseres tokenisierten Geldmarktfonds. Wir freuen uns, dass institutionelle Investoren durch unsere Kooperation einen vertrauenswürdigen Zugang zu dieser innovativen Cash-Management-Lösung erhalten. Diese Integration birgt großes Potenzial für unsere beiden Unternehmen." "Wir freuen uns, tradias im Wyden-Netzwerk willkommen zu heißen und damit unser Engagement für die Bereitstellung fortschrittlicher Handelslösungen für institutionelle Kunden weiter zu stärken", sagt Andy Flury, CEO und Gründer von Wyden. "tradias hebt sich in der Landschaft der Handelsplätze für digitale Assets hervor und wird die Liquidität für Wyden-Kunden, die Best Execution anstreben, signifikant erhöhen. Der neue tokenisierte Geldmarktfonds wird zudem unserem Plattformangebot eine neue Dimension verleihen." Über tradias GmbH tradias stellt die notwendige Infrastruktur und Dienstleistungen bereit, um allen institutionellen Anlegern den Zugang zum enormen Potenzial digitaler Vermögenswerte zu ermöglichen. Das jahrzehntelange Know-how von Bankhaus Scheich als eine der führenden Wertpapierhandelsbanken und Market Maker an der Frankfurter Wertpapierbörse fließt nun in den FinTech-Arm tradias. Tradias ermöglicht es seinen Kunden bereits jetzt, eine Vielzahl von Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten in einem regulierten Rahmen zu handeln, sowie auf eine Reihe anderer Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte zuzugreifen, wie Tokenisierung, Beratung oder Leihegeschäfte. Der Kern und die Historie liegen im Handel und Market Making - auf diesen Fähigkeiten und Erfahrungen aufbauend schafft tradias nun ein ganzheitliches Finanzdienstleistungsangebot für digitale Vermögenswerte. Kontakt Nils von Schoenaich-Carolath

+49 176 62 99 97 97

n.carolath@tradias.de

Über Wyden Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Das Unternehmen besitzt Niederlassungen in Zürich, New York und Singapur. Mehr Informationen finden Sie unter www.wyden.io. Kontakt Wirtschaftspresse Deutschland edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

+49 (0) 69 90 55 05-54

wyden@edicto.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.