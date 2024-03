In der vergangenen Woche haben nicht nur der DAX, sondern auch die bekannten US-Indizes wie Dow Jones, Nasdaq100 und der breite S&P500 mehrfach neue Rekordstände erreicht. Anleger sind damit klar in Kauflaune und besonders der Tech-Sektor überzeugt mit Relativer Stärke. In diesem Umfeld stehen auch für die PayPal-Aktie die Chancen für eine Erholung gut.Nach den Zahlen und dem enttäuschenden Innovations-Tag, scheinen Anleger noch unsicher zu sein, was die weitere Entwicklung der PayPal-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...