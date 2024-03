Powerful Medical, ein Vorreiter für KI Software als Medizinprodukt, gibt mit Stolz bekannt, vom Europäischen Innovationsrat für Fördermittel in Höhe von 2,5 Mio. € sowie eine anschließende Investition in Höhe von 5 Mio. € ausgewählt worden zu sein. Unter mehr als eintausend Bewerbern hat sich Powerful Medical als Innovationsführer durchgesetzt, mit dem Ziel, das Gebiet der kardiovaskulären Diagnostik zu revolutionieren.



AALST, Belgien, March 05, 2024ist führend im Kampf gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der weltweit häufigsten Todesursache. Die meisten Todesfälle sind dabei auf Herzinfarkte zurückzuführen. Das Flaggschiff des Unternehmens, PMcardio, eine KI-gestützte Lösung für die Interpretation von EKGs, setzt einen neuen Standard in der Herzdiagnostik. Die Plattform unterstützt medizinische Fachkräfte dabei, akute Herzinfarkte - auch Myokardinfarkte genannt - sowie 38 weitere Herzerkrankungen bereits beim ersten Patientenkontakt zu erkennen. Die zertifizierte KI des Medizinprodukts analysiert das 12-Kanal-EKG des Patienten und setzt es in Beziehung zu Millionen früherer Patientendaten. So wird eine frühzeitige und präzise Diagnose ermöglicht - ein entscheidender Fortschritt gegenüber bisherigen Methoden im Gesundheitswesen.

Die gesicherte Finanzierung durch den EIC macht deutlich, wie wichtig die Arbeit von Powerful Medicalist. Sie zeigt auf, dass hier erhebliches Potenzial besteht, die globalen Herausforderungen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen signifikant zu verringern. Die Fördermittel und die anschließende Investition spielen für das Unternehmen eine entscheidende Rolle, um das Projekt bis zur Markteinführung voranzutreiben. Sie stützen sich dabei auf die Ergebnisse geplanter, prospektiver, randomisierter, kontrollierter Studien, um eine klinische Validierung auf hohem Niveau zu gewährleisten.

"Wir sind unglaublich dankbar für die Anerkennung und Unterstützung durch den EIC. Dies bringt uns unserer Mission, Leben auf der ganzen Welt zu retten, einen Schritt näher", so Martin Herman, CEO von Powerful Medical. "Diese Investition stärkt unsere Ambition, unsere Präsenz innerhalb der EU auszubauen und erfolgreich in den US-Markt einzusteigen - ein Weg, der von frühen Unterstützern wie Life Extension Ventures, Venture to Future Fund (mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank), Zero Gravity Capital und unseren Partnern bei Civitta begleitet wird."

Trotz allgemeiner Bedenken gegenüber dem Einsatz von KI im Gesundheitswesen wird der datengesteuerte, methodische Ansatz von Powerful Medical die Behandlungskoordination im Gesundheitssystem neu definieren. Durch die Integration von PMcardio in die bestehenden Prozesse eines Krankenhauses wird das Triage-Verfahren durch einen KI-gestützten Pfad zur Patientenbewertung optimiert. Dies ermöglicht schnelle Interventionen bei Patienten mit akuten Herzerkrankungen und führt zu besseren Behandlungsergebnissen und höherer Effizienz für die Einrichtungen.

"Unsere Technologie hat nicht nur Auswirkungen auf die unmittelbare Behandlung von Herzinfarkten; ihr Nutzen erstreckt sich auch weit in die Zukunft und trägt zum langfristigen Wohlergehen der Patienten bei. Unsere in der Entwicklung befindlichen KI-Modelle sollen Herzinsuffizienz frühzeitig erkennen, auch bei Patienten ohne erkennbare Symptome, die sich lediglich zur Routineuntersuchung beim Hausarzt vorstellen. Auch Vorboten des plötzlichen Herztods wie das Brugada-Syndrom oder die hypertrophe Kardiomyopathie sollen erkannt werden. Unser Ziel ist es, den Patienten die bestmögliche Aussicht auf ein gesünderes und längeres Leben zu ermöglichen", erklärt Dr. Robert Herman, Chief Medical Officer bei Powerful Medical.

Mit Unterstützung des Europäischen Innovationsrats verstärkt Powerful Medical nun seine Anstrengungen im Bereich der klinischen Validierung und baut seine Präsenz in ganz Europa aus. Das Unternehmen wartet aktuell auf die Zulassung durch die FDA und führt bereits Pilotprojekte in den USA durch. So positioniert sich das Unternehmen strategisch, um eine weltweite Präsenz aufzubauen. Durch sein Engagement für Innovation und die Verbesserung der Patientenversorgung ist Powerful Medical ein wichtiger Akteur in der weltweiten Entwicklung der KI-gestützten Kardiologie.

Über Powerful Medical

Powerful Medical setzt mit seinen KI-gesteuerten Lösungen neue Maßstäbe in der medizinischen Diagnostik. Die zertifizierte PMcardio Plattform des Unternehmens stellt eine Revolution in der Erkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar und ermöglicht schnelle und genaue Diagnosen, die den Weg für eine rechtzeitige und effektive Behandlung ebnen. Unterstützt von einem Team aus Experten für KI, Medizin und Technologie, setzt sich Powerful Medical dafür ein, die weltweiten Auswirkungen von Herzerkrankungen zu verringern und den Standard der Patientenversorgung weltweit anzuheben.

