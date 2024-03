Stuttgart (ots) -Seit 2020 erscheint jährlich mit großem Erfolg die Sammelausgabe Auto-Touren der Zeitschrift AUTO Straßenverkehr. Die Redaktion hat auch für dieses Jahr wieder besonders empfehlenswerte Reiserouten und -ziele ausgewählt. "In dieser Ausgabe fassen wir 24 der schönsten Strecken in den grenznahen Regionen unserer Nachbarländer zusammen, wie immer ergänzt um spannende Reise-Reportagen. Große und kleine Schätze warten darauf, entdeckt zu werden", sagt Stefan Cerchez, Chefredakteur von AUTO Straßenverkehr.Die aktuelle Sammelausgabe ist ab sofort im Handel oder online unter shop.motorpresse.de erhältlich (auch als E-Paper) unter dem Bereich AUTO Straßenverkehr, Rubrik "Einzelhefte & Produkte", Menüpunkt "Sonderhefte". Hier können zudem alle bisher erschienenen Ausgaben von Auto-Touren bestellt werden.Zu jeder vorgestellten Route erhalten die Leserinnen und Leser jede Menge Tipps zu kulinarischen Köstlichkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten und Besonderheiten in Geschichte und Kultur der Regionen diesseits und jenseits der Grenzen. Die mit vielen Informationen gespickte Sammelausgabe enthält Anregungen für kleine und größere Ausflüge zu Zielen an den einzelnen Routen, weckt aber auch Lust, vorgeschlagene Strecken einmal komplett abzufahren.Ergänzt werden die Reisevorschläge von der Reportage "In 80 Stunden um die Welt". Es geht von Kanada über Kamerun nach Brasilien, England, Amerika und Rom und weiter. Orte mit exotischen Namen warten auf Entdecker innerhalb der Grenzen eines Landes: Deutschland.AUTO Straßenverkehr gehört zu den traditionsreichsten und auflagenstärksten Autozeitschriften in Deutschland und erscheint 14-täglich im Medienhaus Motor Presse Stuttgart. Schwerpunkte der Berichterstattung sind bezahlbare Neuwagen sowie praktische Tipps und Service-Themen.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Gaby WillemsReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1289gwillems@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5728065