Mannheim (ots) -HYCUBE Technologies, führend im Bereich erneuerbarer Energietechnologien, feiert dieses Jahr 10-jähriges Bestehen. Das Mannheimer Hightech-Unternehmen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2014 erfolgreich in der Entwicklung und Herstellung smarter Stromspeichersysteme etabliert und sein Produktportfolio kontinuierlich mit innovativen Energielösungen ausgebaut. Das Gründerteam blickt zufrieden auf zehn Jahre zurück und will auch in der nächsten Dekade einen wirksamen Beitrag für eine nachhaltige Energiezukunft leisten.Die Erfolgsgeschichte von HYCUBE begann bereits 2004. Anfangs noch als Projektgesellschaft auf Photovoltaik-Anlagen fokussiert, entschied man im Verlauf der Jahre, sich zudem auf die Entwicklung und Herstellung von smarten Lithium-Ionen Stromspeichern zu spezialisieren. Dieser zukunftsweisende Schritt wurde im Jahr 2014 mit der Gründung der HYCUBE Technologies GmbH besiegelt.Nach der Vorstellung des ersten Smartstromspeichers HYCUBE e.Compact im Jahr 2016 folgten weitere Produkteinführungen - von weiteren Hightech-Stromspeichern über die Ladebox e.drive für E-Autos bis hin zur Energiemanagement-Software HYCUBE.connect.Im Jahr 2022 erfolgte am Heimatstandort Mannheim der Umzug der Büroräume ins MAFINEX Technologie Zentrum im neu entstandenen Glückstein-Quartier. In der Rhein-Neckar-Stadt arbeitet mittlerweile ein rund 100-köpfiges internationales Team an der Entwicklung bezahlbarer Technologien und smarter Softwarelösungen.2024: Ein großer Schritt ins neue StromzeitalterZum Jahreswechsel setzte HYCUBE mit der Präsentation von HYMAX einen neuen Meilenstein in der Firmengeschichte. Kunden erhalten durch ein intelligentes Messsystem die Möglichkeit, günstigen Grünstrom über den dynamischen Stromtarif HYMAX.ecodynamic zu beziehen sowie überschüssigen selbsterzeugten Solarstrom mit HYMAX.ecodirect an der Strombörse zu vermarkten (Pressemeldung vom 6.11.2023). https://www.presseportal.de/pm/172449/5641992Während Kunden ihren Verbrauch von sauberer Energie optimal und kosteneffizient gestalten können, betont CTO Holger Koch die Bedeutung für das Unternehmen: "HYMAX ist für uns mehr als ein Produkt - Es ist unsere Vision für die Zukunft unserer Energieversorgung."Ein wichtiger Faktor für die rasante Entwicklung des Unternehmens waren zahlreiche überzeugte Investoren, die für die nötige Rückendeckung sorgten. Zum Beispiel schloss HYCUBE im Jahr 2020 mit einer Gesamtzahl von 1.220 Investoren als erfolgreichstes deutsches Unternehmen eine Crowdfunding-Kampagne auf der UK-Plattform Seedrs ab. Nur zwei Jahre später konnte der renommierte britische Investor Bridges Fund Management - weltweit führend bei nachhaltigen und wirkungsorientierten Investitionen - gewonnen werden.Verantwortlich für den stetigen Unternehmenserfolg von HYCUBE ist das langjährig eingespielte Management-Team: CEO Rainer Appold, Tochter Nina Appold als Managing Director und COO sowie CTO Holger Koch, mit mehr als 20 Jahren Kompetenz im Sektor erneuerbare Energien.Die positiven Entwicklungen zeigen, dass HYCUBE Technologies auch weiterhin auf Erfolgskurs ist. Entsprechend zufrieden zeigt sich Nina Appold: "Wir sind sehr stolz auf den bisherigen Erfolg - er ist das Ergebnis des enormen Engagements und der täglichen ambitionierten Arbeit unseres gesamten Teams." Auf dem Erfolg ausruhen kommt für die Mannheimer jedoch nicht in Frage.Mit Blick auf das nächste Jahrzehnt ergänzt Nina Appold: "Es gibt noch viel zu tun, um die Energiewende weiter anzuschieben. Wir wollen weiter expandieren und fleißig an der Umsetzung unserer Vision für eine nachhaltige Stromerzeugung arbeiten. Mit unseren Ideen für neue Energien wollen wir zum führenden Hersteller und Entwickler von smarten Energieprodukten und neuen Lösungen werden."Pressekontakt:HYCUBE Technologies GmbHDynamostr. 1968165 MannheimRainer Appold, CEOTelefon: +49 (0) 621 180 646-0Mobil: +49 (0) 170 22 96 193E-Mail: rainer.appold@hycube.comwww.hycube.com