Rotterdam (ots) -Rotterdam ist Gastgeber von Upstream für europäische Start-up-Gründende und Investierende, die eine zukunftsfähige Wirtschaft schaffen wollenUpstream 2024 wird mehr als 2000 Gründende, Investierende und andere Organisationen aus dem internationalen Start-up-Ökosystem zusammenbringen, um den Übergang zu einer digitalen, kohlenstoffneutralen, kreislauforientierten und integrativen neuen Wirtschaft einzuleitenUp!Rotterdam veranstaltet am 28. und 29. Mai 2024 zusammen mit mehr als 50 öffentlichen und privaten Co-Creation-Partnerorganisationen die fünfte Ausgabe des Upstream Festivals. Upstream bringt mehr als 2000 Start-up- und Scale-up-Gründende, Investierende, innovative Unternehmen und KMU sowie politische Entscheidungstragende zusammen, um Kooperationen und Innovationen zu fördern. Das Festival ist ein Treffpunkt für nationale und internationale Teilnehmende aus verschiedenen innovativen europäischen Start-up-Gemeinschaften, einschließlich Städte wie Berlin, München und Hamburg, in Rotterdam, der Stadt mit der besten Vernetzung Europas (https://en.rotterdampartners.nl/news/fdi-intelligence-rotterdam-is-europes-best-connected-large-european-city/).Gemeinsam eine zukunftsfähige Wirtschaft gestaltenAlle Aspekte des einflussreichsten jährlichen Start-up-Festivals in den Niederlanden dienen dazu, die Changemaker von heute zu vernetzen, um Innovationen für eine digitale, nachhaltige und inklusive Zukunft zu entwickeln."Mit der Jubiläumsausgabe von Upstream zeigen wir unser kontinuierliches Engagement für die Unterstützung von Start-ups und Scale-ups, die nachhaltiges Wachstum fördern. Nachhaltiges Wachstum war vom ersten Tag an, also vor fünf Jahren, das Herzstück des Festivals und ist heute wichtiger denn je. Ich bin gespannt darauf, wie die Unternehmergemeinschaft rund um Upstream weiter gedeiht und von Jahr zu Jahr stärker wird." - Lars Crama, Direktor Up!RotterdamDas umfangreiche zweitägige Programm mit verschiedenen persönlichen Veranstaltungsformaten wird voraussichtlich 2.000 Personen zusammenbringen. Dazu gehören Expertenrunden, Interviews mit Gründenden, CEO-Dinner und Präsentationsmöglichkeiten für Investierende und Kaufinteressenten, die wertvolle Verbindungen und erfolgreiche Begegnungen zwischen Start-ups und Scale-ups sowie Investierenden und Unternehmen schaffen. Upstream bietet auch eine Diskussionsplattform für Gründende, um gemeinsame Herausforderungen und Hindernisse bei der Skalierung ihrer Unternehmen mit anderen Unternehmenden zu besprechen."Beim Upstream Festival Dinner lernte ich Peter Goedvolk kennen, einen renommierten Unternehmer aus Rotterdam und Gründer der Investmentfirma First Dutch. Wir sind seither in Kontakt geblieben und haben uns bei unserer Investitionsrunde im letzten Jahr mit Peter und seiner Investmentfirma zusammengetan, um die Hyperloop-Entwicklungen gemeinsam zu beschleunigen." - Tim Houter, Mitbegründer von Hardt HyperloopKennenlernen, voneinander lernen und Kontakte knüpfen bei kuratierten, gemeinsam gestalteten ZusatzveranstaltungenIn der Veranstaltungswoche können die Teilnehmenden mehr als 20 interessante und abwechslungsreiche Zusatzveranstaltungen besuchen, die von den Partnerunternehmen von Upstream veranstaltet werden. Die Veranstaltungen werden an verschiedenen Orten in den Städten Rotterdam, Delft, Den Haag und Zoetermeer stattfinden. Die Zusatzveranstaltungen bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit anderen Gründenden zu vernetzen, sich über innovative Trends und bewährte Geschäftspraktiken zu informieren, Investierende und Unternehmen zu treffen und ihr Start-up erfolgreich weiterzuentwickeln. Zu den diesjährigen Zusatzveranstaltungen gehören bewährte Formate wie TechSocials, Startup Roulette, Circularity Run und viele mehr.Der bekannte Superconnector (https://www.superconnectors.io/)s Networking-Event ist eine der in diesem Jahr geplanten Zusatzveranstaltungen. Das erfolgreiche und einzigartige Veranstaltungsformat wurde bei der zweiten Ausgabe von Upstream im Jahr 2021 eingeführt. Dabei werden die wichtigsten Anliegen von ausgewählten Gründenden von hochkarätigen Netzwerkern im Rahmen eines Wettbewerbs aufgegriffen, damit die richtigen Verbindungen hergestellt werden können, um die Gründenden auf ihren Weg zu unterstützen."InvestNL nimmt von Anbeginn als Partner an Upstream teil, und ich freue mich jedes Jahr auf das Festival, wo ich viele alte Bekannte und neue interessante Unternehmen treffe. Ich liebe Upstream, weil es für mich der Ort ist, an dem sich Gründende und Investierende in entspannter Atmosphäre treffen können ..." - Rinke Zonneveld, CEO Invest-NL"Die Rabobank ist überzeugt von der Kraft der gemeinsamen Innovation. Wir unterstützen Start-ups und Scale-ups mit unseren Finanzierungsprodukten, einem Netzwerk und Wissen, damit sie wachsen können. Wir sind immer auf der Suche nach Unternehmen, die mit uns zusammen einen echten Unterschied machen wollen. Deshalb nehmen wir auch dieses Jahr wieder als Partner am Upstream Festival teil. Mit vereinten Kräften erzielen wir die größte Wirkung." - Ronald van Raaij, Direktor MKB Rabobank.Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der Webseite (https://upstreamfestival.com/) des Upstream Festivals. Einzelheiten über den Veranstaltungsort, die Vortragenden, das Programm und die Zusatzveranstaltungen werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.Über UpstreamDas Upstream Festival schafft einen Raum für Start-ups und Scale-ups, in dem sie die nötigen Kontakte knüpfen können, um erfolgreiche Unternehmen aufzubauen, die unsere Welt nachhaltig verändern. Seit der ersten Ausgabe im Jahr 2020 konnte Upstream mehr als 9.000 Start-ups, Scale-ups, Investierende, Kaufinteressierte und andere Changemaker willkommen heißen, die Erfahrungen austauschen, Kontakte pflegen und wichtige Innovationen für nachhaltiges Wachstum schaffen. Upstream ist eine gemeinschaftsorientierte Initiative unter der Leitung von Up!Rotterdam, ermöglicht durch die Stadt Rotterdam, die mehr als 50 öffentliche und private Partnerorganisationen aus den Niederlanden vereint, darunter die Stadt Delft, Rabobank, Techleap, ICOS Capital und viele mehr. Die 5. Jubiläumsausgabe von Upstream wird am 28. und 29. Mai 2024 in Rotterdam stattfinden.Pressekontakt:Boris de Jong - En Serio PRboris@enserio.nl+31 6 11 647 444Original-Content von: City of Rotterdam, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173672/5728115