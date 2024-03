21Shares: "Bedeutender Meilenstein": 21.co erreicht verwaltetes Vermögen von fünf Milliarden US-Dollar

Drei Milliarden davon entfallen auf die europäische Produktpalette von 21Shares

Zürich/München, 5. März 2024 - 21Shares AG, führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt ermöglichen und Tochtergesellschaft von 21.co, verkündet heute einen wesentlichen Meilenstein seines Wachstums und der Adoption seiner Produkte: Das Unternehmen verwaltet nun ein Vermögen von über fünf Milliarden US-Dollar (Assets under Management), wobei 3,17 Milliarden Dollar davon der europäischen Produktpalette der 21Shares AG zuzurechnen sind.

Ophelia Snyder, Mitgründerin und Präsidentin von 21.co, kommentiert die Neuigkeit wie folgt: "Das Erreichen von fünf Milliarden an verwaltetem Vermögen ist ein Beweis für das Engagement und die harte Arbeit unseres Teams, dessen unermüdlicher Einsatz uns zu diesem bedeutenden Meilenstein geführt hat. Wir danken allen Mitgliedern der 21Shares-Familie für ihr konsequentes Engagement, das diese hervorragende Leistung hervorbrachte."

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 konzentriert sich 21Shares auf der Grundlage von Innovation und Kundenorientierung darauf, Anlegern einen bequemen und effizienten Zugang zum transformativen Potential von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie zu bieten. Das vielfältige Angebot an börsengehandelten Produkten (ETPs) des Unternehmens erfährt eine breite Anerkennung für seine Transparenz, Effizienz und Zuverlässigkeit und zieht Anleger aus aller Welt an.

Mit 1. März 2024 verteilt sich das verwaltete Vermögen von 21.co folgendermaßen:

Europa: 3.176.454.971 US-Dollar

USA: 2.135.730.276 US-Dollar

Australien: 56.329.660 US-Dollar

"Während wir diesen Erfolg feiern, bleiben wir unserem Grundsatz treu, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Service und hochqualitative Lösungen zu bieten, die es ihnen ermöglichen, sich in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der digitalen Assets sicher und einfach zurechtzufinden. Mit einem beharrlichen Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit stellen wir uns darauf ein, weiterhin erfolgreich zu sein und zu wachsen. Dabei bauen wir nunmehr auf ein starkes Fundament, das durch diesen wichtigen Meilenstein gelegt wurde", kommentiert Bernhard Wenger, Head of Northern Europe von 21Shares.

Über 21.co

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. 21.co ist die Dachgesellschaft von 21Shares, der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zürich in der Schweiz sowie Büros in Zürich, London und New York.

Weitere Informationen finden Sie unter www.21.co und www.21shares.com .

