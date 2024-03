Tielt, Belgien / Geisenheim, Deutschland (ots) -In der Kunststoff-Industrie wächst der Bedarf an nachhaltigen Produkten sprunghaft. Zur Deckung des Bedarfs hat einer der führenden Hersteller von Polycarbonat-Platten - die Exolon Group - das Projekt "Closing the loop" ins Leben gerufen. Exolon Group-Kunden bekommen bereits beim Kauf von Neumaterial den geeigneten Recycling-Partner für Verschnitt und Altmaterial an die Hand: die Geisenheimer Pekutherm, die bereits seit Jahren ein tragfähiges und etabliertes Sammel- und Recycling-Konzept für hochwertige Thermoplaste umsetzt. "Wir wollen einen deutlichen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten und bauen unser eigenes Portfolio an Produkten mit Recycling-Komponenten weiter aus. Mit dem ECORANGE Steg- und Massivplattensortiment, das wir jüngst um die Plattentypen rECO und rECOplus ergänzt haben, reduzieren wir massiv den ökologischen Fußabdruck. Wir wollten jedoch noch einen Schritt weitergehen: Jeder unserer Kunden kann bei unserem Partner Pekutherm Sammelboxen für Altmaterial und Verschnitt anfordern und über diese Einlieferungen das für unser 'Closing-the-Loop'-Projekt nötige Rohmaterial liefern", sagt Wim Van Eynde, Head of Product Management bei der Exolon Group.Pekutherm seit Jahren führend im Kunststoff-RecyclingDas auf Kunststoff-Recycling spezialisierte Unternehmen Pekutherm hat bereits vor Jahren ein eigenständiges und herstellerunabhängiges Recycling-System für thermoplastische Materialien wie Acrylglas (PMMA) und Polycarbonat (PC) entwickelt, das mittlerweile als Partnerprogramm für Kunststoffverarbeiter zur Verfügung steht. "Das Material wird direkt vor Ort beim Verarbeiter thermoplastischer Halbzeuge gesammelt. Die dazu nötigen klappbaren und platzsparenden Sammelcontainer stellen wir zur Verfügung. Diese Ecoboxen werden von uns dann wieder abgeholt, die Menge für die Einlieferer sogar vergütet und dann in unserem Werk sortiert, aufbereitet und granuliert. Damit erfüllen wir die zu einem Closed-Loop-Verfahren nötige Reinheit. Das Granulat liefern wir Herstellern wie der Exolon Group zu, die so neues Material mit deutlich weniger Belastung für die Umwelt produzieren können", erklärt Heiko Pfister, Geschäftsführer von Pekutherm. Bei der Exolon Group werden je nach Plattenmaterial unterschiedliche Mengen Rezyklat beigemischt: Bei den bisherigen nachhaltigen Plattentypen ECO werden mindestens 40 Prozent Mahlgut eingesetzt, die Massivplatten des Typs rECO bestehen aus 50 bis fast 100 Prozent Pre-Consumer-Abfall. Hier wird beispielsweise der Verschnitt von Verarbeitern genutzt, um die Ökobilanz neuer Produkte zu verbessern.Recycling-Siegel für PartnerBei den Polyesterplatten des Typs rECOplus setzt die Exolon Group Recyclingmaterial aus Post-Consumer-Abfall - also Altmaterial - ein. Die Platten enthalten 25 Prozent Polyester aus Produkten, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben und zu neuem Granulat aufbereitet wurden. Immer mehr Hersteller greifen auf hochwertige Rezyklate zurück, die von Pekutherm geliefert werden. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen die Verarbeitungskapazitäten deutlich erweitert. Das sortenreine Granulat hochwertiger Thermoplaste wie Acrylglas oder Polycarbonat wird bei Herstellern wie der Exolon Group und anderen zu neuen Produkten gleicher Güte verarbeitet, bei deutlich weniger Umweltbelastung und CO2-Ausstoß. Das wird durch ein jährliches Zertifikat bestätigt, das die eingebrachte Menge und den vermiedenen CO2-Ausstoß ausweist. Zudem können die Partner ein Recycling-Siegel für das Pekutherm-Partnerprogramm führen und damit die Teilnahme an der Initiative zum Schutz der Umwelt nach außen zeigen. "Wir wollen der Industrie - Herstellern und Verarbeitern - mit unserem Partnerprogramm ermöglichen, ohne wesentliche Investitionen in eigene Sammelkonzepte vom Schutz der Umwelt zu profitieren. Und die Einsparung an CO2 ist immens: Pro 100 Tonnen genutztem Recycling-Material können fast 500 Tonnen CO2 eingespart werden", erklärt Heiko Pfister von Pekutherm.Über Exolon Group:Die Exolon Group ist führender Anbieter von Kunststoffplatten für unterschiedlichste Anwendungen in den Bereichen Building & Construction, Industrie, visuelle Kommunikation, LED-Beleuchtung und Medizintechnik. Die mittelständische Unternehmensgruppe verfügt über eine mehr als 40-jährige Expertise in der Extrusion von thermoplastischen Platten aus Polycarbonat und Polyester. Die Massiv- und Stegplatten werden unter den bekannten Markennamen Exolon®, Axpet®, Vivak®, Inspria® und Exoblend® an Kunden auf der ganzen Welt vertrieben.Das Material wird an den Produktionsstandorten in Belgien und Italien nach einheitlich hohen Qualitätsstandards produziert.Die konstant hohe Produktqualität und Innovationsfreude spiegeln sich im Leistungsversprechen: "Going Beyond". Professionelle Servicekompetenz und konsequent gelebte Kundenorientierung machen die Exolon Group weltweit zu einem zuverlässigen Partner für Industrie und Handel.Über PekuthermPekutherm (https://www.pekutherm.de/) ist Deutschlands führender Recyclingbetrieb für Acrylglas (PMMA) sowie andere Thermoplaste und hat einen nachhaltigen Recycling-Kreislauf für diese Stoffe entwickelt. Durch die Sortierung und anschließende Aufbereitung entsteht ein hochwertiger Rohstoff, der für neue PMMA- oder PC-Produkte zur Verfügung steht. Mit eigenen Ecoboxen, die bei Betrieben, in denen PMMA-Reste oder andere thermoplastische Halbzeuge als Abfall oder Verschnitt anfallen, platziert werden, geht Pekutherm den ersten Schritt zu einem neuen Leben für das Kunststoffprodukt. Im Betrieb wird das Produkt sortenrein zu Granulat verarbeitet. Der so gewonnene Rohstoff ermöglicht umweltfreundliche und ressourcenschonende neue Bauteile.Pressekontakt:Pekutherm Kunststoffe GmbH,Chauvignystraße 19, 65366 Geisenheim, Deutschland,E-Mail: info@pekutherm.de, Web: https://www.pekutherm.de/PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 611-973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: pekutherm Kunststoffe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162238/5728178