DR. MARTIN PAAL ZUM FINANZVORSTAND DER GRENKE AG ERNANNT Baden-Baden, den 5. März 2024 - Der Aufsichtsrat der GRENKE AG hat den bisherigen Leiter der Finanzdivision,

Dr. Martin Paal, mit Wirkung zum 1. Juli 2024 zum Finanzvorstand berufen. Dr. Martin Paal, Jahrgang 1979, ist ein ausgewiesener Finanz- und Bankenexperte. Nach mehreren Positionen bei renommierten internationalen Beratungsunternehmen und der DZ Bank startete Paal im Juni 2022 als Vice President Controlling bei der GRENKE AG. Im März 2023 wurde er zum Generalbevollmächtigten und Senior Vice President und Leiter der Finanzdivision ernannt. Als designierter Finanzvorstand verantwortet er die Ressorts Accounting & Tax, Controlling und M&A, Treasury sowie Reporting. WP StB Jens Rönnberg, Aufsichtsratsvorsitzender der GRENKE AG: "Herr Dr. Paal fungierte bereits seit Februar 2023 als Stellvertreter von Dr. Sebastian Hirsch für das Finanzressort. Die beiden sind gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen Isabel Rösler und Gilles Christ zu einem erfolgreichen Team zusammengewachsen, das unser volles Vertrauen und unsere Unterstützung hat." CEO Dr. Sebastian Hirsch: "Ich freue mich sehr über die Berufung von Martin zum Finanzvorstand. In den vergangenen anderthalb Jahren haben wir sehr eng zusammengearbeitet. Als mein Nachfolger im Finanzressort und viertes Vorstandsmitglied steht er somit für Kontinuität, eine solide Governance und unsere bewährte Strategie." WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON:

ÜBER GRENKE



Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30). Zusatzmaterial zur Meldung:



