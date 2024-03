Der Bitcoin eilt zu neuen Rekorden. Sogar das bisherige Allzeithoch ist in Reichweite. Lohnt sich da noch ein Einstieg? Der Bitcoin setzt seinen rasanten Aufschwung fort: Aktuell ist er rund 61.500 Euro wert. Das ist ein Kursaufschwung von über 40 Prozent seit Jahresbeginn. Damit übertrifft die Kryptowährung jetzt schon seit einigen Tagen ihr bisheriges Allzeithoch in Euro, das bei rund 59.700 Euro lag. Diesen Kurswert hatte der Bitcoin zuletzt am ...

