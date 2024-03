© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



MicroStrategy will durch den Verkauf von Wandelanleihen im Wert von 600 Millionen US-Dollar seinen Bitcoin-Bestand weiter erhöhen. Ein weiterer großer Kauf von MicroStrategy könnte die Bitcoin-Rallye weiter anheizen.Die MicroStrategy-Aktie notiert nachbörslich um über sechs Prozent in Minus, nachdem das Unternehmen ein privates Angebot über 600 Millionen US-Dollar an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen angekündigt hatte. Der Erlös aus diesem Angebot soll für den Kauf von Bitcoin verwendet werden. Das Angebot mit Fälligkeit 2030 richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im regulären Handel waren die MicroStrategy-Titel im Rahmen …