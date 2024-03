Neuer Meme-Coin PepeFork (PORK) explodiert 72 % in 24 Stunden. Jetzt kaufen?

Meme-Coins sind seit einigen Tagen auf dem Vormarsch. Zunächst konnten die bereits etablierten Kryptowährungen wie Dogecoin (DOGE), BONK oder Shiba Inu (SHIB) starke Gewinne verzeichnen. Mittlerweile sind jedoch auch jüngere Meme-Projekte stark am Trenden. So konnte PepeFork (PORK) innerhalb der letzten 24 Stunden um satte 72 % zulegen und gehört damit aktuell zu den größten Gewinnern am Krypto-Markt. Doch was genau steckt eigentlich hinter dieser Kryptowährung und lohnt es sich, noch jetzt in PepeFork zu investieren oder sollten lieber andere Meme-Coins gewählt werden?

Was ist PepeFork (PORK) überhaupt?

Krypto-Händler, die sich in der Vergangenheit bereits ein wenig mit den verschiedenen Meme-Coins auf dem Markt beschäftigt haben, werden bestens über den PEPE-Coin informiert sein. Dieser machte zunächst kurz nach seiner Einführung im April 2023 nach einem rasanten Kursanstieg auf sich aufmerksam, konnte jedoch vor allem in den letzten Wochen unglaubliche Zuflüsse erfahren. So stieg der Preis von Pepe alleine im letzten Monat um satte 722,26 % (siehe Bild unten). Damit ist der PEPE-Coin aktuell der drittgrößte Meme-Coin und konnte mit einer Marktkapitalisierung von über 3,1 Milliarden US-Dollar sogar BONK und Dogwifhat (WIF) hinter sich lassen.

Der Pepe Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Die neue Kryptowährung PepeFork ist - wie der Name schon verrät - als eine Fork aus dem Pepe-Token Ende Januar 2024 entstanden und besitzt aktuell eine Marktkapitalisierung von circa 200 Millionen US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der PORK-Preis bei 0,0000005476 US-Dollar und muss damit nach einem starken Aufwärtstrend in den letzten Stunden eine kleine Kurskorrektur hinnehmen.

Trotzdem ist der Kursverlauf auch weiterhin äußerst beeindruckend - vor allem im Hinblick darauf, dass die Kryptowährung mit Meme-Charakter noch so jung ist. Ein Blick auf den Kurs der vergangenen Woche (siehe Bild unten) verrät zudem, dass der aktuelle Trend gerade erst begonnen hat. So liegt der PORK-Token in den vergangenen sieben Tagen mit knapp 80 % im Plus - gerade einmal 10 % mehr als im aktuellen Tageschart.

Der PepeFork (PORK) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Doch wie genau unterscheidet sich der PORK-Token nun eigentlich von PEPE? Die Frage hierauf lässt sich gar nicht so einfach beantworten, denn als einfache Fork von Pepe sind die Unterschiede minimal. Der größte Unterschied dürfte darin liegen, dass PORK einen anderen Entwickler hat, der in der Vergangenheit bereits in der Kritik wegen angeblichen Zusammenhängen mit Betrugsmaschen in der Krypto-Welt gestanden hat. Der unter dem Pseudonym "Pauly0x" bekannte Krypto-Entwickler ist also kein gänzlich unbeschriebenes Blatt.

Lohnt sich der Kauf von PORK?

Es ist nicht einfach, eine Prognose für PepeFork auszusprechen, denn im Gegensatz zum etablierten PEPE-Coin ist PORK noch äußerst jung. Gleichzeitig könnte die Nähe zum drittgrößten Meme-Coin der Welt dafür sorgen, dass sich auch langfristig mehr und mehr Krypto-Anleger für den PORK-Token interessieren. Hinzu kommt das Potenzial für eine besonders hohe Volatilität, was einerseits natürlich ein hohes Risiko für Investitionen bietet, andererseits jedoch auch die Möglichkeit eröffnet, dass PepeFork noch einmal über 70 % innerhalb von 24 Stunden steigt. Gerade in der Welt der Meme-Coins sind solche Werte häufig anzutreffen.

Klar ist außerdem, dass die PORK-Community aktuell noch recht klein ist, durch den aktuellen Erfolg jedoch schnell anwachsen könnte. So besitzt der PORK-Coin im Augenblick nicht einmal einen eigenen Social-Media-Account auf der Plattform X (ehemals Twitter) oder gar eine eigene Webseite. Diese Faktoren sprechen durchaus dafür, dass noch viel Potenzial nach oben vorhanden ist.

Gleichzeitig sorgen diese Faktoren auch dafür, dass eine zurückhaltende Haltung sinnvoll sein kann. Es gibt keine Roadmap, kein offizielles Whitepaper mit Ideen zum Marketing, dem Wachstum des Ökosystems oder gar einem tatsächlichen Nutzen. So sehen es viele Krypto-Investoren als sinnvoll an, lieber Meme-Projekte auszuwählen, die all diese Punkte klären und sich nicht nur auf den aktuellen Hype um Meme-Coins verlassen.

Scotty the AI: Ein Meme-Coin mit einem tatsächlichen Zweck

Ein Beispiel für Meme-Projekte, die trotzdem auf innovative Ideen und moderne Technologien setzen, ist Scotty the AI ($SCOTTY). Hierbei handelt es sich um eine Kryptowährung, die sich aktuell noch im Vorverkauf befindet, jedoch schon über 2,3 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln konnte. Die Idee hinter dem Projekt ist tatsächlich einzigartig, denn einerseits setzen die Entwickler einen starken Fokus auf den tatsächlichen Nutzen des Meme-Coins. So soll zum Beispiel der "Scotty Chat" etabliert werden, über den sich Anleger über alles rund um Krypto, Web3 und Blockchain unterhalten können. Hier werden sogar Krypto-Experten vor Ort sein, um Fragen zu beantworten und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Besuche jetzt die Scotty the AI Webseite!

Hinzu kommt zu einem späteren Zeitpunkt auch "Scotty Swap" - eine Funktion, über die Nutzer mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) möglichst günstig Kryptowährungen tauschen können. Hier wird er $SCOTTY-Token zudem als nativer Token eingesetzt, um die Transaktionen zu zahlen.

Eingebettet werden diese Technologien in eine eigene Meme-Welt, um so möglichst viele Krypto-Anleger anzuziehen. Dieser einzigartige Verbund von Technologie und Meme-Marketing könnte dafür sorgen, dass Scotty the AI nach dem offiziellen Launch besonders schnell viral geht und dann eine 10-fache Wertsteigerung erlebt.

Investiere im Presale in den $SCOTTY-Token!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.