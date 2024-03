Berlin (ots) -Das Lern- und Nachhilfeportal Duden Learnattack bietet seinen Nutzerinnen und Nutzern ab sofort 24-stündige Betreuung für das Fach Mathematik per Chat an - dank KI-Tutor Kim. Die aufs Lernen optimierte Chatumgebung bietet einen geschützten Zugang zum KI-Sprachmodell von ChatGPT und kann passende Tipps, Hilfestellungen und Beispiele geben.Dabei bietet Kim gegenüber offenen KI-Sprachmodellen gleich mehrere Vorteile. Der KI-Tutor ist angebunden an die Fülle von Lernvideos und interaktiven Übungen und kennt somit das Lernbedürfnis und den Lernstand der Nutzerinnen und Nutzer. Neben der zielgruppengerechten Ansprache bleibt Kim außerdem immer beim Thema und steht nicht für außerschulische Themen zur Verfügung. Persönliche Daten werden automatisiert herausgefiltert und entfernt."Für uns steht an erster Stelle, dass die Interaktionen zwischen Kim und den Lernenden sicher, motivierend und positiv sind", erklärt Björn Hoffmann, Geschäftsführer bei Duden Learnattack. "Innerhalb dieses Rahmens kann die KI nach unseren Erfahrungen mittlerweile wirklich gute und sinnvolle Unterstützung bieten. Unsere Mission ist es, einen 24 Stunden am Tag verfügbaren Online-Tutor als Lernbegleiter zu entwickeln."Das KI-Sprachmodell wurde zusammen mit dem KI-Startup Ezri entwickelt und ist derzeit für das Fach Mathe im Einsatz. Die Fächer Deutsch und Englisch werden zeitnah folgen. Dabei wird Kim stetig weiterentwickelt und das Feedback der Nutzerinnen und Nutzer kann unmittelbar an das Entwicklerteam gegeben werden.Links:- Infos zu Kim (https://learnattack.de/wie-funktioniert-der-ki-tutor-kim)- Jetzt vorbestellen (https://learnattack.de/preise)Über Duden LearnattackDuden Learnattack ist der smarte Lernbegleiter und die Online-Nachhilfe für bessere Noten - von der 4. Klasse bis zum Abitur. Das Onlineportal bietet Lerninhalte in 9 Fächern (Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Geschichte, Biologie, Physik, Chemie), die sich an den aktuellen Lehr- und Bildungsplänen der 16 Bundesländer orientieren. Ein durchdachter Medienmix aus Lernvideos, interaktiven Übungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und originalen Klassenarbeiten mit passenden Musterlösungen garantiert abwechslungsreiches und zielorientiertes Lernen mit verlässlichen Inhalten.learnattack.deÜber CornelsenDer Cornelsen Verlag zählt zu den führenden Anbietern von Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Seit über 75 Jahren lehren und lernen Menschen mit Materialien und Konzepten von Cornelsen. Mit flexiblen, modernen und multimedialen Lösungen ermöglicht es Cornelsen, individuelle Potenziale zu entfalten - von der frühen Kindheit über die Schule bis ins Erwachsenen- und Berufsleben. Dabei übernimmt das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung und setzt auf eine exzellente Verbindung von Didaktik, Inhalten und Technologie.cornelsen.dePressekontakt:Florian Lange-Schindler+49 30 897 85-591Florian.Lange-Schindler@cornelsen.decornelsen.de/presseOriginal-Content von: Cornelsen Verlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126312/5728292