Unterföhring (ots) -5. März 2024. Wenn deine Körpersprache einen Mord verrät: SAT.1 zeigt ab Dienstag, 12. März 2024, um 20:15 Uhr die brandneue Crime-Serie "The Irrational - Kriminell logisch" mit "The Flash"-Star Jesse L. Martin in der Hauptrolle. Bereits ab Dienstag, 5. März 2024, ist die erste Folge auf Joyn abrufbar. Der renommierte Verhaltenspsychologie Professor Alec Mercer (Jesse L. Martin) hat eine außergewöhnliche Fähigkeit: Er kann Menschen lesen. Dies macht ihn zu einem gefragten Berater des FBI. Mit seinen unkonventionellen Ansätzen und brillanter Psychologie gelingt es ihm Verbrechen aufzuklären - doch das Verbrechen an ihm selbst bekommt er nicht gelöst ...SAT.1 zeigt die Crime-Serie "The Irrational - Kriminell logisch", ab 12. März, dienstags um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere. Bereits ab Dienstag, 5. März 2024, ist die erste Folge auf Joyn verfügbar.Pressekontakt:Stella Losackerphone: +49 89 95 07- 1168email: Stella.Losacker@seven.onePhoto Production & EditingProgram Data ServicesJessica Frekophone: +49 (0) 89 95 07 - 1996email: Jessica.Freko@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5728303