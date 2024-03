DJ Novo Nordisk: Ozempic senkt Risiko von Nierenproblemen

Von Dominic Chopping

NEW YORK (Dow Jones)--Das Blockbuster-Medikament von Novo Nordisk zur Gewichtsreduzierung senkt das Risiko nierenerkrankungsbedingter Ereignisse bei Diabetikern um 24 Prozent, so das Ergebnis einer neuen klinischen Studie des dänischen Pharmaunternehmens. Die Hauptergebnisse einer fünfjährigen Studie zu Semaglutid, das unter dem Namen Ozempic zur Behandlung von Diabetes vermarktet wird, zeigen, dass bei Diabetikern mit chronischer Nierenerkrankung eine statistisch signifikante und überdurchschnittliche Verringerung des Fortschreitens der Nierenerkrankung, der schwerwiegenden unerwünschten kardiovaskulären Ereignisse und des Todes zu verzeichnen war, so das Unternehmen weiter.

Die Ankündigung folgt auf die Entscheidung vom Oktober, die als Flow bezeichnete Studie aufgrund der erfolgreichen Ergebnisse vorzeitig zu beenden. Im vergangenen Jahr hatte eine separate Studie mit dem Fettleibigkeitsmedikament Wegovy von Novo Nordisk gezeigt, dass es das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen senkt. Ozempic wurde ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt, wird aber inzwischen zunehmend auch zur Gewichtsreduktion eingesetzt, da beide Medikamente den gleichen Wirkstoff, Semaglutid, enthalten, der ein Darmhormon namens GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1) nachahmt.

Novo Nordisk geht davon aus, dass das Unternehmen im Jahr 2024 in den USA und in der Europäischen Union die Zulassung für eine Zulassungserweiterung für Ozempic beantragen wird.

