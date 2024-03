DJ Deutsche Börse startet regulierte Krypto-Spot-Plattform

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gruppe Deutsche Börse hat mit der Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX) eine Krypto-Spot-Plattform für institutionelle Kunden gestartet. Die DBDX bietet ein vollständig reguliertes Ökosystem für Handel, Abwicklung und Verwahrung von Krypto-Assets und nutzt dabei die bestehende Anbindung der Marktteilnehmer. Mit dem neuen Angebot positioniert sich die Deutsche Börse laut Mitteilung im wachsenden institutionellen Markt für digitale Vermögenswerte.

Im ersten Schritt läuft der Handel an der DBDX über eine Preisanfragefunktionalität (Request for Quote, RFQ), später soll auch multilateraler Handel möglich sein. Während die Deutsche Börse den Handelsplatz betreibt, übernimmt die Crypto Finance (Deutschland) GmbH die Abwicklung und Verwahrung der Geschäfte.

Die DBDX will dabei laut Angaben der Deutschen Börse auch die notwendige Weiterentwicklung des Markts für digitale Vermögenswerte hin zu einem Ökosystem unterstützen, das institutionellen Standards entspreche.

Ende 2023 hatten die Eschborner als Teil ihrer Strategie "Horizon 2026" das Ziel bekräftigt, eine regulierte Plattform für digitale Vermögenswerte aufzubauen. Im Februar hatte die BaFin der Crypto Finance (Deutschland) GmbH vier Lizenzen gewährt, die unter anderem den regulierten Handel mit digitalen Vermögenswerten sowie Abwicklungs- und Verwahrleistungen umfassen. Diese Lizenzen zählten zu der Voraussetzung für den Start der Plattform, die bereits eine Lizenz als Multilateral Trading Facility (MTF) erhalten hatte.

DJG/mpt/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2024 06:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.