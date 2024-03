Unterföhring (ots) -Du bist zwischen 18 und 90 Jahren alt, liebst es zu spielen und bist ein echter Kämpfertyp? Du möchtest 99.000 Euro gewinnen und bezeichnest dich als echtes Allroundtalent? Dann bist du bei der SAT.1-Show "99 - Wer schlägt sie alle?" genau richtig. Bewerben können sich alle Interessenten unter folgendem Link: https://wkf.ms/49uO8x4. Der Drehzeitraum ist vom 23. Mai bis 7. Juni in Holland"99 - Wer schlägt sie alle?" - Die ShowIn der Gameshow "99 - Wer schlägt sie alle?" darf man 98 Mal nicht gewinnen - und kann trotzdem Champion werden. Es gilt nur eine Regel: Sei niemals der oder die Letzte. Wer kann im finalen Duell, im 99 Spiel, 99.000 Euro gewinnen?Pressekontakt:Tina Landphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192email: tina.land@seven.oneSAT.1 Ein Unternehmen der Seven One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5728431