Unterföhring (ots) -- Zusammenarbeit umfasst alle 51 Spiele von MagentaTV in Deutschland- Tausende Gastronomie-Betriebe mit Sky-Abonnement profitieren- Sky stellt technische Infrastruktur für kommerzielle Public Viewing-Events zur Übertragung des EM-Programms von MagentaTVDie Deutsche Telekom als Rechteinhaber aller 51 Spiele der UEFA EURO 2024 in Deutschland hat sich auf eine weitreichende Zusammenarbeit mit Sky geeinigt: Magenta TV distribuiert über Sky sein EM-Programm für das Gastronomie Angebot und für offizielle Public Viewings. Dort können Fußball-Fans die Spiele live verfolgen - präsentiert vom besten Team aus Experten und Kommentatoren wie Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Tabea Kemme und Wolff Fuß.Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, sagt dazu: "Alle 51 Spiele der EURO 2024 gibt es nur bei MagentaTV. Wir wollen die Begeisterung für die Heim-EURO auf ein neues Level heben. Live-Übertragungen in der Gastronomie und klassisches Public Viewing sind dafür unverzichtbar, denn diese Massenphänomene ziehen Millionen von Menschen in ihren Bann. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit Sky den perfekten Distributionspartner dafür gefunden haben. MagentaTV wird das gesamte Turnier so zu einem unvergesslichen Erlebnis für Fußball-Fans machen."Die Details der DistributionskooperationFür die Übertragungen in tausenden Restaurants, Hotels und Kneipen mit Sky Hardware werden bis zu drei Kanäle von MagentaTV auf die vorhandenen Receiver von Sky kostenfrei aufgespielt. Interessierte Betriebe, die bislang kein Abonnement von Sky abgeschlossen haben, bekommen die Möglichkeit, die Kanäle über Sky zu buchen.Für offizielle Public Viewing Veranstaltungen können sich Interessenten unter diesem Link (https://www.uefa.com/euro2024/news/0289-1a03c32942e6-6e82e56a8d5e-1000--public-screening-at-uefa-euro-2024/) bei der UEFA bewerben. Im Anschluss an die erfolgreiche Bewerbung wird Sky vor Turnierbeginn die benötigte Hardware zur Verfügung stellen. Damit erhalten die Veranstalter alle 51 Spiele in HD-Qualität, inklusive der Parallelspiele und der Konferenz von MagentaTV an den entscheidenden dritten Gruppenspieltagen.Über MagentaTV:MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 300 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom (MagentaTV One, MagentaTV Stick) sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de.Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil (https://www.telekom.com/de/konzern/konzernprofil)Pressekontakt:Deutsche Telekom AGChristoph HandwerkCorporate CommunicationsFriedrich-Ebert-Allee 14053113 Bonn+49 175 638 1448 (Mobil)E-Mail: christoph.handwerk@telekom.deSky Deutschland GmbHJens BohlExternal CommunicationsMedienallee 2885774 Unterföhring+49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5728461