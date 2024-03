FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Daimler Truck von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 32 auf 50 Euro angehoben. "Die Eckdaten 2023 zeigen deutliche Fortschritte in der Produktivität und Effizienz der Prozesse der einzelnen Marken, als auch die Effekte der durchgesetzten Preiserhöhungen sowie der Steigerung des Service-Anteils", schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Außerdem deute der Ausblick auf 2024 auf eine deutlich bessere fundamentale Entwicklung hin als bei der Konkurrenz. Weitere Unterstützung gäben die hohe Dividendenrendite und Aktienrückkäufe. Nach dem Übergangsjahr 2024 sei 2025 und 2026 ein neuer Aufwärtszyklus bei der Nachfrage zu erwarten, da anstehende neue Emissionsvorschriften zu Vorab-Käufen führen dürften./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 12:38 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 12:45 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000DTR0CK8