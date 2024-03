Schöne Aussichten für den Reiseriesen TUI. So geht die Tochter TUI Deutschland dank der anhaltend hohen Nachfrage von einer starken Reisesaison aus. "Unser Frühbuchergeschäft läuft auf Hochtouren mit einem großen Neukundenanteil von über 40 Prozent", betonte TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert auf der Internationalen Tourismus Börse.Die Messe in Berlin läuft vom 5. bis zum 7. März. Bamert berichtete, dass die Sommerbuchungen derzeit prozentual zweistellig im Plus liegen. "Wir sehen weiterhin eine ...

