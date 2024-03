© Foto: picture alliance / empics | Liam Richards



In den vergangenen Monaten ist der Uranpreis regelrecht explodiert. Das ermöglicht es einigen Bergbaukonzernen, ihre stillgelegten Minen wieder in Betrieb zu nehmen.Zahlreiche Bergbaukonzerne nehmen stillgelegte Uranminen wieder in Betrieb, um von der steigenden Nachfrage nach Kernbrennstoff zu profitieren. Mindestens fünf US-Produzenten reaktivieren Minen in Staaten wie Wyoming, Texas, Arizona und Utah, berichtet Bloomberg. Nachdem die Uran-Produktion nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima lange Zeit brach gelegen hatte, setzen aktuell immer mehr Regierungen wieder auf Atomkraft, um strengere Emissionsziele zu erreichen. Führende Uranproduzenten haben mittlerweile sogar …